Matt Hancock wykluczył regionalne podejście do łagodzenia obostrzeń związanych z lockdownem. Stref „Tiers” już nie będzie!

Fot. Getty

Podobnie jak po pierwszej fali epidemii, tak i teraz liczba zakażeń w różnych regionach Anglii spada w różnym tempie. Ale Matt Hancock wykluczył właśnie powrót do stref „Tiers”, a zatem odrzucił możliwość regionalnego podejścia do łagodzenia obostrzeń związanych z lockdownem.

Lokalni politycy skarżą się, że w niektórych regionach Anglii tempo wychodzenia z lockdownu powinno być szybsze z uwagi na bardzo małą liczbę zakażeń koronawirusem. Jednak Matt Hancock wykluczył właśnie możliwość odstępstw od przyjętego przez rząd planu luzowania obostrzeń, który został podzielony na pięć etapów. Przypomnijmy, że pierwszy etap ma nastąpić 8 marca wraz z otwarciem szkół, drugi – 29 marca (gdy dla spotkań na zewnątrz ma powrócić reguła sześciu osób lub dwóch gospodarstw domowych), trzeci – 12 kwietnia (gdy ma nastąpić otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, a także sklepów non-essentials), czwarty – 17 maja (gdy ma zostać zniesiona większość restrykcji dotyczących spotkań na zewnątrz) i wreszcie piąty – 21 czerwca (gdy mają zostać zniesione wszelkie obostrzenia).

Luzowanie lockdownu w Anglii

Oczywiście jesienią mieliśmy system strefowy. Jednym z wyzwań, na które wtedy natrafiliśmy, były osoby podróżujące z części kraju, w których zachorowań było więcej, do regionów, gdzie tych zachorowań było mniej. Więc choć nie wykluczamy lokalnego podejścia do epidemii, gdy gdzieś będą się pojawiać ogniska choroby, to zamierzamy posuwać się zgodnie z mapą drogową jako jeden naród – zaznaczył Matt Hancock, wykluczając ostatecznie możliwość regionalnego podejścia do luzowania lockdownu.

Liczba zachorowań w Anglii regularnie spada

Choć niektóre regiony i miejscowości wciąż są mocno dotknięte przez epidemię koronawirusa (np. Corby w Northamptonshire - 229,9 przypadków na 100 000 mieszkańców lub Leicester – 207,8 na 100 000 mieszkańców), to ogólna liczba zakażeń w Anglii wyraźnie się obniża. Najnowsze statystyki pokazują, że w ciągu ostatnich 12 tygodni na Wyspach zaszczepionych zostało ponad 20 mln ludzi. W samej Anglii odporność na Sars-Cov-2 nabyła już ponad połowa osób w wieku 80+.