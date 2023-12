Życie w UK Matka trójki dzieci zaginęła, gdy wracała z pracy. W parku znaleziono jej rzeczy osobiste

Policja twierdzi, że 55-letnia Gaynor Lord z Norwich, która zaginęła w piątek, gdy wracała z pracy, najprawdopodobniej „weszła do wody”. W parku znaleziono jej rzeczy osobiste.

55-letnią Gaynor Lord, matkę trójki dzieci, po raz ostatni widziano w piątek po południu, gdy wyszła wcześniej z pracy w centrum Norwich. Kilka godzin później rzeczy osobiste kobiety znaleziono w Wensum Park, około 2,5 mili od jej miejsca pracy.

Zaginęła matka trójki dzieci

W różnych miejscach parku znaleziono rzeczy osobiste 55-latki. Były to: odzież, telefon komórkowy, okulary i biżuteria. Jej płaszcz natomiast znaleziono w rzece Wensum w parku.

Na początku policji udało się zidentyfikować przedmioty należące do kobiety przez dokument tożsamości znajdujący się w jej torbie. Gdy funkcjonariusze przyjechali do jej domu, okazało się, że 55-latka do niego nie wróciła.

Policja dowiedziała się, że zniknięcie kobiety „było do niej niepodobne”. Od soboty Wensum Park jest zamknięty, gdyż policja prowadzi na jego terenie poszukiwania. Komendant policji w Norwich, nadinspektor Wes Hornigold powiedział:

– Gaynor wyszła wcześniej z pracy i nie wróciła zwykłą trasą do domu. Nie byliśmy w stanie ustalić, dlaczego wyszła wcześniej. A jej zniknięcie nie jest do niej podobne, dlatego naturalnie martwimy się o jej dobro. Nie ma dowodów na to, że Gaynor stała się krzywda. Prowadzimy dochodzenie, biorąc pod uwagę miejsce znalezienia jej ubrania i innych przedmiotów, istnieje realne prawdopodobieństwo, że weszła do wody. Współpracujemy z National Crime Agency (NCA), która udzieliła porad dotyczących specjalistycznych zespołów nurków i zwróciliśmy się o pomoc do sił posiadających takie możliwości.

Nagrania z kamer CCTV

55-letnia Lord Gaynor pracowała jako sprzedawca detaliczny w Bullards Gin w centrum handlowym Jarrolds w Norwich. Kobieta skończyła pracę o 14.45 w piątkowe popołudnie, mimo że miała wyjść z niej dopiero o 16.00.

Kamery CCTV uchwyciły kobietę, jak wyszła ze sklepu na Bedford Street. A po raz ostatni widziano ją na London Street, gdy szła w stronę katedry w Norwich. Rzeczy osobiste kobiety znaleziono w parku o godzinie 20.10 i wtedy ustalono, że zaginęła.

55-latka miała na sobie białą koszulę i żółtą bluzkę, na którą nałożyła duży płaszcz w kolorze oliwkowym z szalikiem.