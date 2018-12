Masz dużo wydatków na święta? Może znajdujesz się wśród 500 tys. Polaków uprawnionych do odszkodowania za bank fees

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jak co roku wiążą się z tym duże wydatki. Warto zatem zorientować się, czy nie przysługuje nam odszkodowanie za niesłusznie pobierane opłaty bankowe. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii znajduje się nawet 500 tys. Polaków, którzy mogą się o nie ubiegać.

Biorąc pod uwagę większe wydatki, które czekają nas w Święta Bożego Narodzenia, warto pomyśleć o tym, czy nie jesteśmy jednymi z 500 tys. Polaków, którym przysługuje odszkodowanie z racji niesłusznie pobieranych od nich opłat bankowych. Mimo tego, że sprawa tzw. bank fees, czyli niesłusznie pobieranych opłat bankowych za prowadzenie kont premium była głośna w Wielkiej Brytanii i tak wciąż wielu Polaków posiadających prawo do odszkodowania nie jest tego świadomych. A odszkodowania mogą być wysokie, bowiem niedoinformowani polscy klienci od lat otrzymywali usługi, które nie były do nich dopasowane.

Jaka jest różnica między Bank Fees, a Payment Protection Insurance (PPI)?

- Większość banków oferowało swoim klientom usługi, które były albo niedopasowane do ich potrzeb i dobrze wiedzieli, że nigdy z nich nie skorzystają, albo proponowali konta premium twierdząc, że te będą dla nich bardziej odpowiednie. Zapominali jednak poinformować klientów o tym, że mogą oni założyć bezpłatne konto. Skutkiem tego wielu nieświadomych Polaków całymi latami płaciło za coś z czego nigdy nie korzystali. Ba, nawet nie wiedzieli, że mają taką możliwość - twierdzi Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim, która zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowań do banków.

Cała sprawa nie dotyczy wcale małych, niewielkich banków, ale dużych instytucji, które dotąd cieszyły się powszechnym zaufaniem. Jeśli macie konto w Lloyds, TSB, Barclays, HSBC czy NatWest lub w jakimkolwiek innym banku, sprawdźcie jego szczegóły, ponieważ być może przysługuje wam odszkodowanie, które może wynosić nawet 3 tys. funtów. Polaków, którym przysługuje odszkodowanie może być na Wyspach nawet 500 tys.

- Jeśli ktoś posiada konto w Wielkiej Brytanii, powinien koniecznie sprawdzić szczegóły na jego temat. Najbardziej krzywdzącą praktyką stosowaną przez bankowych sprzedawców było według mnie okłamywanie Polaków. Wielu sprzedawców twierdziło bowiem, że Polakom nie przysługuje prawo do darmowego konta, co jest oczywistą nieprawdą - powiedział Kowalczyk.

Choć lubimy czytać o tym, jakie konkretnie kwoty przysługują klientom banków w ramach odszkodowań, to specjaliści z firmy Omni Claim twierdzą, że konkretna kwota zależy od wielu czynników i nie jest możliwa do ustalenia. Jednak jeśli posiadacie konto w brytyjskim banku i za nie płacicie, powinniście zwrócić uwagę na to, za co dokładnie płacicie. W związku z tym pomoc profesjonalistów z firm takich jak Omni Claim może okazać się zbawienna.

- Warto też pamiętać, że jedną z podstaw do ubiegania się o odszkodowanie może być słaba znajomość angielskiego, przez co klient nie zrozumiał wszystkiego, co mówił mu bankowy sprzedawca - twierdzi ekspert z Omni Claim.

Ile pieniędzy możesz odzyskać za niesłusznie naliczone bank fees?