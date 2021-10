Martwa mysz i odchody w kuchni McDonald's we wschodnim Londynie. Lokal został skontrolowany po skardze klienta

Fot. Getty

Zatrważającego odkrycia dokonali inspektorzy sanitarni w kuchni jednego z lokali McDonald’s we wschodnim Londynie. Po skardze klienta i kontroli, restauracja w Leytonstone została niezwłocznie zamknięta.

Po dokonaniu przerażającego odkrycia, inspektorzy sanitarni zdecydowali o natychmiastowym zamknięciu restauracji McDonald’s na High Road w Leytonstone we wschodnim Londynie. Klientom spożywającym jedzenie przerwano posiłki i poproszono o niezwłoczne opuszczenie lokalu w związku z zagrożeniem dla zdrowia.

Martwa mysz i odchody w McDonald’s w Londynie

Kontrola sanitarna została przeprowadzona 15 października w odpowiedzi na skargę jednego z klientów restauracji. Po wejściu do lokalu, pierwszym przerażającym odkryciem, jakiego dokonali inspektorzy, było zidentyfikowanie śladów odchodów w kuchni. To one doprowadziły ich następnie do martwej myszy, ukrytej w jednym ze schowków. Według relacji urzędników councilu, ślady mysich odchodów rozniosły się po całej kuchni.

Niestety, mysz i jej odchody to nie jedynie uchybienia sanitarne, jakie inspektorzy zaobserwowali w kuchni McDonald’s w Leytonstone. Na podłoże (również w kuchni) walały się resztki przeróżnego jedzenia, w tym kawałek bekonu. Po tych zatrważających odkryciach, inspektorzy natychmiast przerwali posiłki klientom znajdującym się w restauracji i poprosili wszystkich o niezwłoczne opuszczenie lokalu ze względu na zagrożenie sanitarne.

Następnie sprawę rozpatrzył sąd Thames Magistrates Court, który nakazał, aby restauracja pozostała zamknięta do czasu wyczyszczenia lokalu, poprawy warunków higienicznych oraz usunięcia ryzyka sanitarnego. Sieć McDonald's nie odwołała się od sądowego nakazu i zgodziła się wpłacić do councilu 1821 funtów. Według informacji portalu Metro, jest to pierwszy tego rodzaju incydent od 2016 roku, kiedy to lokal w Liverpoolu został zamknięty, gdy znaleziono w nim martwe myszy.