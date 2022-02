Ludzi zwiewało z chodników w Londynie, a samoloty miały problemy z lądowaniem przez huragan Eunice [wideo]

Huragan Eunice dał się we znaki między innymi londyńczykom, a także pasażerom samolotów lądujących na lotniskach w UK. Przy wietrze o prędkości dochodzącej nawet do 122 mil na godzinę ludzie dosłownie przewracali się na ulicach w Londynie.

Wiatr o prędkości 122 mil na godzinę – silniejszy niż ten obserwowany podczas Wielkiej Burzy w 1987 roku – uderzył w piątek w Wielką Brytanię, kiedy to obowiązywały już czerwone alerty wydane przez Met Office. Na Wyspach doszło do poważnych zniszczeń, od prądu zostało odciętych tysiące gospodarstw domowych, służby ratunkowe muszą do tej pory naprawiać poważne szkody wyrządzone przez huragan, a cztery osoby (trzy w UK, a jedna w Irlandii straciły życie).

Ludzi zwiewało z chodników w Londynie

Na nagraniach wideo zrobionych w Croydon w czasie huraganu Eunice możemy zobaczyć, jak londyńczycy są dosłownie zwiewani z chodników i mają problemy z pokonaniem nawet niewielkiego dystansu. Wideo pokazuje, jak jednego mężczyznę siła wiatru zwaliła z nóg. Kilka sekund później w tym samym miejscu inny mężczyzna w garniturze także traci równowagę.

ZOBACZ NAGRANIE WIDEO Z CROYDON:

Samoloty miały problemy z lądowaniem

Dramatyczne nagrania zostały zrobione także na lotnisku Heathrow, gdzie olbrzymia siła wiatru utrudniała lądowanie doświadczonym pilotom. Wielu z nich musiało zrezygnować z lądowania i kierowali się na inne lotniska.

Jeden z samolotów British Airways lecący z Nassau podjął dwie próby lądowania, zanim bezpiecznie osiadł na pasie 30 minut po planowanym czasie. BA jest jedną z linii, które odwołały dziesiątki lotów przez huragan Eunice.

„Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe w Wielkiej Brytanii i wynikające z tego ograniczenia dotyczące liczby samolotów, które mogą startować i lądować, zarówno my jak i inne linie lotnicze doświadczamy znacznych zakłóceń” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez BA.

ZOBACZ WIDEO Z LĄDOWANIA SAMOLOTÓW NA HEATHROW: