Tragiczne w skutkach uderzenie huraganu Eunice. Cztery osoby nie żyją [wideo, zdjęcia]

Huragan Eunice doprowadził do śmierci czterech osób i ogromnych szkód w Wielkiej Brytanii, konieczne było zatrzymanie transportu oraz odcięcie wielu gospodarstw domowych od prądu. Siła wiatru była rekordowa i wyniosła 122 mil na godzinę.

Huragan Eunice zalicza się do jednych z najsilniejszych huraganów, które uderzyły w Wielką Brytanię i Irlandię. Największa siła wiatru zarejestrowana w piątek wyniosła 122 mil na godzinę na Isle of Wight, co stanowi rekord.

Cztery osoby zginęły: mężczyzna przygnieciony przez powalone drzewo w County Wexford, w Irlandii, 30-letnia kobieta przygnieciona w samochodzie przez powalone drzewo w północnym Londynie, mężczyzna w wieku 50 lat, kiedy gruz uderzył w przednią szybę pojazdu, którym się przemieszczał w Merseyside, 20-letni mężczyzna, którego ciężarówka zderzyła się z powalonym drzewem w Hampshire. Wiele ludzi trafiło także do szpitali z obrażeniami.

Niewiele brakowało, a zginęliby także pasażerowie samochodu, który został zmiażdżony przez ogromną ciężarówkę przewróconą przez silny wiatr. Grupa jechała wzdłuż A6 w pobliżu wioski Dove Holes w Peak District w Derbyshire. Zdjęcia z miejsca zdarzenia wyglądają dramatycznie, pokazują doszczętnie zniszczony samochód przygnieciony przez ciężarówkę, a służby ratunkowe mówią o ogromnym szczęściu. Pasażerowie doznali tylko niewielkich obrażeń, a ich pies, który był przewożony w klatce, wyszedł bez zadraśnięcia z wypadku.

Met Office wydało rzadkie czerwone alerty ze względu na ekstremalnie silne wiatry, jednak huragan Eunice jeszcze nie minął Wysp. W Szkocji i północnej Anglii w piątek doszło do takich problemów w transporcie ze względu na zamiecie śnieżne, że konieczne było zamknięcie szkół.

Jedna z wież w elektrowni w Kent została przepołowiona przez samą siłę wiatru i uderzyła w sąsiedni budynek. Elektrownia zbożowa w pobliżu Rochester, która została całkowicie wyłączona ze względu na zniszczenia, miała jeszcze w piątek rano trzy wieże, teraz ma dwie – na zdjęciach widać, że trzecia wieża całkowicie zniknęła z krajobrazu.

