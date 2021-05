Londyn: Pożar 19-piętrowego wieżowca w Poplar. Łatwopalna elewacja była podobego typu co w Grenfell Tower

Co najmniej dwie osoby trafiły do szpitala.

Fot. Getty

W Londynie wybuchł pożar 19-piętrowego wieżowca. Co najmniej dwie osoby trafiły do szpitala. Trwa akcja straży pożarnej.

Pożar wieżowca wybuchł w piątek 7 maja w New Providence Wharf przy Fairmount Avenue w Poplar we wschodnim Londynie. Według The Independent, jak na razie dwóch mężczyzn trafiło do szpitala z powodu zatrucia dymem. Na miejscu zdarzenia ratownicy pogotowia udzielili pomocy już 38 osobom dorosłym i czwórce dzieci.

Pożar wieżowca w Poplar, w Londynie. WIDEO:

Pożar 19-piętrowego wieżowca w Londynie

Jak informują brytyjskie media, elewacja budynku, w którym wybuchł pożar, najprawdopodobniej jest wykonana z podobnego materiału, jaki przyczynił się do tragicznego pożaru Grenfell Tower w 2017, w skutek którego zginęły 72 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Panele elewacyjne ACM PE okazują się dość łatwopalne, co w sytuacji pożaru stwarza poważne ryzyko.

Do gaszenia pożaru w 19-piętrowym wieżowcu w Londynie przybyło 125 strażaków i 20 wozów strażackich. Największe spustoszenie ogień wyrządził na ósmym, dziewiątym i dziesiątym piętrze budynku. Budynek aktualnie przechodzi remont i według oświadczenia dewelopera prace nad wymianą elewacji są „w toku”. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana.