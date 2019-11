Londyn: jaki transport wybrać z lotniska do centrum?

Wybierasz się wkrótce do Londynu lub szukasz najkorzystniejszego i najszybszego transferu z jednego z sześciu londyńskich lotnisk? Jeśli tak, to pewnie czujesz się zagubiony/-a wśród morza ofert na rynku. Poniższy artykuł ułatwi Ci wybór.

Transport publiczny

Popularnym wyborem wśród turystów jest komunikacja miejska, czyli autobus lub pociąg. Owszem jest to najtańszy wybór, jednak tego typu transport jest najbardziej czasochłonną opcją dostania się do centrum, szczególnie podczas godzin szczytu. Nie tylko czasochłonną, ale również najmniej wygodną. Dodatkowo wybierając pociąg lub autobus zazwyczaj po dojechaniu do centrum Londynu, musisz przesiąść się w metro lub kolejny autobus, aby dostać się do hotelu czy mieszkania Twoich przyjaciół lub rodziny. Jeśli jednak jesteś osobą wytrwałą, to jest najtańsza z opcji. Połączenia pociągów możesz sprawdzić na stronie internetowej Trainline, a na stronie rządowej Transport for London znajdziesz różne opcje transportu publicznego stolicy Anglii.

Komunikacja miejska jest wyborem dla tych, którzy mają czas i cierpliwość. Co jednak wybrać, gdy jesteś w podróży biznesowej lub z rodziną?

Transfer z lotniska

Często z góry zakładamy, że przejazd taksówką jest najdroższym z transportów z lotniska. Tymczasem jeśli zamówisz samochód z wyprzedzeniem, możesz zaoszczędzić nie tylko dużo pieniędzy, ale również stresu i do tego pojechać wygodnie i bezpiecznie do celu podróży. Taką opcję transferu z lotniska oferuje angielska firma Smartzi. Za pomocą aplikacji dostępnej na Androida i IOS a także ich strony internetowej możesz w łatwy i wygodny sposób zaplanować swoją wycieczkę. Wystarczy wybrać lotnisko, na którym lądujesz, godzinę lądowania, adres docelowy i ilość osób, które będą podróżowały z Tobą. Po wpisaniu tych danych pojawi się przegląd dostępnych taksówek oraz kosztów, z którego bezpośrednio możesz wybrać najkorzystniejszą opcję i ją od razu zarezerwować online. Jeśli podróżujesz biznesowo, wcześniejszą rezerwację mogą zorganizować za Ciebie asystenci z biura, a jeśli wybierasz się do Londynu z rodziną, warto wiedzieć, że podczas rezerwacji z Smartzi, możesz zamówić fotelik dla dziecka.

Taksówki w Londynie

Smartzi to nie tylko transfer z lotniska, ale również usługa oferująca niezawodne taksówki, dzięki którym poruszanie się po wielkiej angielskiej metropolii jest dużo prostsze i przyjemniejsze. Jeśli zastanawiasz się, co róźni Smartzi od powszechnie znanego Ubera i dlaczego masz ściągnąć nową aplikację, skoro twoja funkcjonuje dobrze od wielu lat, przeczytaj ten artykuł do końca.

Korzyści aplikacji Smartzi

Jedną z najważniejszych zalet aplikacji jest możliwość zamówienia polskiego kierowcy. Niewiarygodne, prawda?! Nie musimy już stresować się tym, że nasz angielski nie jest na tyle komunikatywny, na ile byśmy chcieli. Wystarczy, że podczas rezerwacji wpiszemy tę uwagę w komentarzu np. “I need a Polish driver, please”.

Dodatkowo, decydując się na przejazd ze Smartzi, możesz być pewny/-a, że zapłacisz za przejazd sumę zaakceptowaną przez Ciebie podczas rezerwacji samochodu - bez ukrytych kosztów ani dodatkowych opłat za czas stania w korkach czy objazdy spowodowane budowami drogowymi. I to właśnie wyróżnia tę aplikację od Ubera, który w Londynie nalicza koszt za minutę, który w zależności od bieżącego ruchu może szybko wzrosnąć.

Jeśli korzystałeś/aś już ze Smartzi i masz swojego kierowcę, w aplikacji możesz wybrać ulubionego szofera, aby przyszłe przejazdy były przyjemne w znanej Ci już atmosferze. Dodatkowo jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące usług Smartzi, jest to jedna z niewielu firm oferująca telefoniczną obsługę klienta przez całą dobę. Nawet jeśli przylecisz bardzo późno w nocy do Londynu, możesz liczyć na ich pomoc.

Co do płatności, aplikacją możesz zapłacić bezgotówkowo, wprowadzając dane karty kredytowej, dzięki której przejazdy będą opłacane automatycznie. Dzięki temu możesz darować sobie gotówkę w portfelu, czyli uniknąć strachu przed kieszonkowcami czyhającymi na turystów oraz oszczędzić szukania bankomatu, aby wybrać funty. Oczywiście możesz zapłacić gotówką u kierowcy, jeśli preferujesz taką formę płatności.