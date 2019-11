London Bridge: Policjant podjął słuszną decyzję, strzelając do zamachowca - powiedział burmistrz Londynu. „Nasze wartości zwyciężą” - skomentował premier

Fot. Getty

Burmistrz Londynu i premier Wielkiej Brytanii zareagowali w mediach na piątkowy atak terrorystyczny, do którego doszło w centrum Londynu. Sadiq Khan powiedział, że policjant podjął dobrą decyzję strzelając do zamachowca oraz że incydent jest powiązany z cięciami, jakie miały ostatnio miejsce w policji. Boris Johnson podziękował osobom, które pomogły w zatrzymaniu terrorysty oraz podkreślił, że „brytyjskie wartości zwyciężą”.

Po tym, jak policja potwierdziła, że piątkowy atak na London Bridge był zamachem terrorystycznym, zarówno burmistrz stolicy UK, jak i premier Wielkiej Brytanii wypowiedzieli w mediach swoje reakcje na piątkową tragedię.

Dowiedz się więcej: Atak terrorystyczny na London Bridge: Zamachowiec zabił dwie osoby - zginął na miejscu zastrzelony z policyjnej broni

Sadiq Khan, wypowiadając się dla „Sky News”, podkreślił, że incydentu nie można odseparować od niedawnych cięć, które miały miejsce w brytyjskiej policji. Powiedział także, że policjant, który strzelił do zamachowca, podjął słuszną decyzję. Burmistrz Londynu zaznaczył, że z perspektywy policjantów najważniejsze było szybkie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim znajdującym się dookoła. Khan tłumaczył, że w chwili incydentu funkcjonariusze nie wiedzieli, czy pas przymocowany do ciała terrorysty zawiera faktyczne czy podrobione ładunki wybuchowe, ale wiedzieli, że w pobliżu zamachowca znajduje się wielu przypadkowych przechodniów, a niektórzy a nich pomogli w zatrzymaniu napastnika.

'As far as we're concerned, we're not going to allow this terrorist to disrupt our way of life, we're not going to allow him to disrupt Christmas, we're not going to allow him to affect our businesses' says @SadiqKhan.



For more on #LondonBridge: https://t.co/0JeDUJinn7pic.twitter.com/Usr9QpbSvj