Lockdown wydłużony co najmniej do 8 marca. Jest decyzja premiera

Zdaniem premiera najwcześniej może to nastąpić 8 marca.

Boris Johnson poinformował w środę w Izbie Gmin o wydłużeniu lockdownu w Anglii co najmniej do 8 marca. Premier potwierdził, że sklepy non-essential oraz szkoły pozostaną do tego czasu zamknięte.

Trzeci lockdown w Anglii potrwa co najmniej osiem tygodni – wynika z ostatniego oświadczenia Borisa Johnsona. Ponadto premier powiedział, że rząd przygotowuje plan na stopniowe wychodzenie z lockdownu w tygodniu zaczynającym się od 22 lutego.

Lockdown w Anglii wydłużony

Premier poinformował w środę o tym, że trzeci lockdown w Anglii zostanie wydłużony i zakończy się najwcześniej 8 marca, jeśli statystyki dotyczące zachorowań na to pozwolą. Ponadto Boris Johnson stwierdził w Izbie Gmin, że ponowne otwarcie szkół zacznie się w poniedziałek, 8 marca, jeśli masowe szczepienia w UK będą przebiegać bez zakłóceń.

Jeszcze za wcześnie na podejmowanie decyzji?

Boris Johnson oświadczył, że obecny lockdown wprowadzony 4 stycznia zredukował współczynnik reprodukcji wirusa R, jednak nadal jest za wcześnie, aby stwierdzić, kiedy ponowne „otwarcie” społeczeństwa i gospodarki będzie bezpieczne.

Nadal jest zbyt wiele niewiadomych dotyczących efektywności samej szczepionki w zahamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa – dodał premier.

- Na pewno wiemy to, że pozostajemy w ryzykownej sytuacji z ponad 370 000 pacjentami w szpitalach chorych na Covid-19, czyli prawie dwa razy większą liczbą niż w czasie apogeum pierwszej fali. Jednak ogólny obraz sytuacji powinien być jaśniejszy do połowy lutego. Do tego czasu, będziemy wiedzieć znacznie więcej na temat efektywności szczepionek w zapobieganiu hospitalizacji oraz śmiertelności, wykorzystując dane z Wielkiej Brytanii, ale także innych krajów jak Izrael – powiedział Johnson.