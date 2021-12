Liverpool: Narkotykowa choinka zaskoczyła policjantów rozpracowujących miejscowy gang

Fot. Twitter/@MerseyPolice

Merseyside Police, prowadząca śledztwo w sprawie gangu narkotykowego z Liverpoolu, z zaskoczeniem odkryła zdjęcia choinki obwieszonej banknotami 20-funtowymi i woreczkami z białym proszkiem. Jak dokonano tego szokującego odkrycia?

Na trop niecodziennej choinki policjanci z Merseyside wpadli przeszukując telefon jednego z mężczyzn zatrzymanych w ramach operacji Overboard, mającej na celu rozpracowanie szajki handlarzy narkotyków z Merseyside.

W wyniku policyjnego dochodzenia, 47-letni Marvin P. miał przyznać się do aktywnego planowania dostaw kokainy, heroiny i konopi. W miniony poniedziałek mężczyzna został skazany na siedem lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Tego samego dnia, skazano również ośmiu jego wspólników, których wyroki po dodaniu wynoszą 89 lat więzienia.

W związku zakończeniem dochodzenia w poniedziałek na Twitterze policja opublikowała zdjęcia znalezione w telefonie jednego ze skazanych. Ponieważ finał policyjnej akcji rozegrał się teraz, tuż przed Bożym Narodzeniem, funkcjonariusze żartowali na temat nadzwyczajnej świątecznej choinki, widniejącej na jednym ze zdjęć. Choinka przystrojona została 20-funtowymi banknotami i woreczkami z białym proszkiem.

We caught Porcelli as part of Operation Overboard, which is apt as that’s how we’d describe the Christmas décor snapped on his phone (what’s wrong with a nice spruce with some simple baubles and tinsel?) pic.twitter.com/voyA3K89Qm