Likwidując wszystkie restrykcje UK ryzykuje pojawieniem się wariantu koronawirusa odpornego na wszystkie szczepionki?

Fot. Getty

W poniedziałek 5 lipca Boris Johnson zapowiedział, że rząd podtrzymuje wolę całkowitego zniesienia ograniczeń lockdownu w dniu 19 lipca. Ale niektórzy eksperci ostrzegają, że pełne otworzenie kraju i likwidacja wszystkich restrykcji może doprowadzić do pojawienia się na Wyspach wariantu koronawirusa odpornego na wszystkie szczepionki.

Choć decyzja w sprawie zniesienia wszystkich, obowiązujących jeszcze ograniczeń lockdownu, zostanie ostatecznie podjęta 12 lipca, to należy sądzić, że rząd nie cofnie się przed wdrożeniem ostatniego, czwartego etapu tzw. mapy drogowej. Bo choć w UK przybywa zakażeń koronawirusem (zwłaszcza na skutek pojawienia się na Wyspach nowego wariantu Delta), to jednak szeroko zakrojony program szczepień postępuje w kraju zgodnie z oczekiwaniami i do końca lipca każda osoba dorosła powinna otrzymać na Wyspach możliwość przyjęcia co najmniej jednej dawki szczepionki. Ale nie wszyscy naukowcy zgadzają się, że w uK powinny zostać zniesione wszelkie ograniczenia lockdownu, w tym obowiązek zakładania maseczek i utrzymywania dystansu społecznego.

W UK pojawi się nowy wariant koronawirusa odporny na szczepionkę?

Jedną z osób sceptycznie nastawionych do działań podejmowanych obecnie przez rząd jest Sir Paul Nurse - brytyjski genetyk i biochemik, który w 2001 r. otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad regulacją cyklu komórkowego i który przewodzi londyńskiemu centrum nauk biomedycznych Francis Crick Institute. Naukowiec, który był mocno zaangażowany w badania nad Covid-19 od początku pandemii twierdzi, że nie można tak szybko otwierać kraju, gdy dane pokazują gwałtowny wzrost zachorowań. - Myślę, że otwieranie kraju, biorąc pod uwagę sukces programu szczepionkowego, nie jest nierozsądne. Ale naprawdę nie jestem pewien, czy rozsądne jest otwieranie się tak szybko, gdy poziom infekcji tak szybko rośnie – zaznaczył Paul Nurse na łamach programu „Today” w BBC Radio. I dodał, że taka polityka może doprowadzić do „powstania wariantu odpornego na szczepionkę”.