Lidl i Biedronka szokują promocją alkoholu

Przez ostatnie tygodnie trwa walka cenowa największych supermarketów w Polsce. Lidl i Biedronka prześcigają się promocjami, darmowymi produktami i chwalą cenami. Walka marketów otarła się już o UOKiK, do którego wpłynęło bardzo dużo skarg. Tymczasem ostatnia promocja wywołała falę oburzenia wśród internautów, a także Rady Przedsiębiorców.

Alkohol tani jak barszcz?

W walce o klienta supermarkety stosowały już różne chwyty. Darmowe pączki, masło w cenie 2 złote czy też promocyjne kupony do wykorzystania od razu. Lidl obecnie także prowadzi loterię, w której nagrody mają wartość miliona złotych. Wydaje się, że na walce korzysta klient, który kupuje taniej, dostaje gratisy i korzysta ze zniżek. Co w dobie kryzysu gospodarczego jest pomocne. Jednak ostatnia promocja budzi wiele wątpliwości.

Zarówno Biedronka jak i Lidl zrobiły promocję na półlitrowe wódki. Biedronka sprzedawała wódkę ”Parkową” za 8,99 zł, a Lidl “Polną” za 9,99 zł. Jest to niewiarygodnie niska cena jak za ten typ alkoholu i spotkała się z ogromną falą krytyki.

Skarga do UOKiK

Do prokuratury skierowano zawiadomienie dotyczące promocji wódki w Biedronce i Lidlu. Skargę wnieśli dwaj przedsiębiorcy Marek Theus i Stanisław Zieńkowicz. Obaj należą do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Nie podoba im się sprzedaż wódki poniżej kosztów produkcji. Jednak zdaniem przedsiębiorców cena wódki w Biedronce i Lidlu jest niższa nawet od wysokości samego podatku akcyzowego, nie tylko od kosztów produkcji.

Tania wódka wpłynie na społeczeństwo?

Sam fakt, że supermarkety sprzedają produkt poniżej kosztów jego wytworzenia, nikogo nie dziwi. Jest to znana strategia stosowana przez sklepy. Supermarket straci na tym konkretnym produkcie, jednak klient zwabiony bardzo niską ceną jednej rzeczy, zrobi od razu większe zakupy. Zwykle poniżej ceny sprzedaje się produkty podstawowe, które kupuje każdy w codziennych zakupach, jak na przykład mięso, chleb, mleko.

Jednak alkohol, który prowadzi do uzależnień, sprzedawany bardzo tanio, tworzy większy problem społeczny. Tania wódka sprawi, że alkohol będzie dostępny dla osób o mniejszych dochodach lub będą mogły go kupić więcej. Może to prowadzić do nadużywania wódki przez osoby z problemami alkoholowymi. To jednak nie wszystko. Dostępność taniej wódki może także prowadzić do wzrostu liczby przestępstw i problemów społecznych.

Biedronka i Lidl wykorzystują osoby uzależnione?

Istnieją badania naukowe, które pokazują, że istnieje związek między niską ceną alkoholu a jego nadużywaniem. W związku z tym w niektórych krajach wprowadzono minimalne ceny alkoholu w celu ograniczenia jego spożycia. Przynosi to pozytywne skutki, ponieważ wysoka cena ogranicza ilość wypijanego alkoholu. Tymczasem Biedronka i Lidl sprzedając półlitrowe wódki za cenę poniżej 10 zł, mają wpływ na wzrost spożycia alkoholu.

Eksperci twierdzą, że ponad 10 mln osób spożywa alkohol w ilościach zagrażających ich zdrowiu. Miliony ludzi są lekko lub umiarkowanie uzależnione od alkoholu. Natomiast około 600 000 osób jest poważnie uzależnionych od alkoholu.

Alkoholizm coraz większym problemem

Aby walczyć z problemem alkoholizmu lekarze pierwszego kontaktu w Anglii i Walii zachęcani są do tego, aby pytać pacjentów o ich nawyki związane z piciem napojów procentowych. National Institute for Health and Care Excellence (Nice), organ nadzoru medycznego, opracował wytyczne dla lekarzy rodzinnych i pracowników służby zdrowia – a także pracowników opieki społecznej, wolontariatu i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – do prawidłowego rejestrowania nawyków związanych z piciem alkoholu.