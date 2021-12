Liczba przypadków Omikrona w Szkocji wzrosła ponad dwukrotnie!

Fot. Getty

Najnowsze dane pokazują, że liczba przypadków nowego wariantu Covid-19 – Omikron, wzrosła w Szkocji ponad dwukrotnie. Łącznie potwierdzono już ponad 6000 przypadków Omikrona.

W czwartek w Szkocji zgłoszono 3832 potwierdzonych przypadków Omikrona, co oznacza, że łączna liczba przypadków tego wariantu wzrosła do 6154. Dodatkowo podwoiła się liczba osób przebywających w szpitalu, zakażonych Omikronem – w piątek 24 grudnia było ich już łącznie 42. Łącznie liczba zachorowań na koronawirusa zwiększyła się w Szkocji w poprzednim tygodniu o ponad 7 tys.

Jeśli chodzi o skalę szczepień w Szkocji, to jak dotąd 4 378 172 osób otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19, 4 006 076 otrzymało drugą dawkę, a 2 841 703 otrzymało już dawkę przypominającą.

3,889,892 people in Scotland have been tested for #coronavirus



The total confirmed as positive has risen by 7,076 * to 831,158



Sadly 10 more people who tested positive have died (9,822 in total)



Latest update https://t.co/bZPbrCoQux

Health advice https://t.co/l7rqArB6Qupic.twitter.com/irUiDSqwtC — Scottish Government (@scotgov) December 24, 2021

Święta i koronawirus

- Nadchodzi wariant Omicron, ale ostrożne zachowanie i szczepionki trochę go powstrzymują. Ale jutrzejszy dzień jest kluczowy, bo jeśli nagle przestaniemy być ostrożni, to on znajdzie sposób, by zarazić gromadzące się w domach osoby – zaznaczył Jason Leitch. I dodał: - Spróbujmy spotykać się ostrożnie, przetestujmy się, zanim spotkamy się z innymi ludźmi i szczepmy się.