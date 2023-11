Zdrowie Leczenie zapachem aromaterapia

Aromaterapia jest jedną z coraz częściej stosowanych metod leczenia naturalnego. Już od niepamiętnych czasów ludzie stosowali substancje eteryczne, najczęściej olejki do różnego typu zabiegów: leczniczych, terapeutycznych czy też oczyszczających ciało i umysł. Szczególnie cenione były w Azji, choć także w licznych wzmiankach z Grecji i Rzymu można się natknąć na liczne opisy ich stosowania.

Krótki opis stosowania olejku znajdujemy również w Nowym Testamencie, w opisie kobiety polewającej głowę Jezusa, w licznym otoczeniu jego uczniów, drogocennym olejkiem. W Polsce ten rodzaj medycy naturalnej pojawił się na szerszą skalę stosunkowo późno, gdyż dopiero na początku lat 90-tych. Z biegiem czasu jednak następuje regularny rozwój aromaterapii. W Wielkiej Brytanii z kolei ta metoda leczenia była stosowana już dużo wcześniej, jednakże wciąż jest tu stosunkowo mało znana.

Metody aromaterapii

Aromaterapia jest metodą terapii stosowaną przy pomocy naturalnych olejków eterycznych. Są one wprowadzane do organizmu za pomocą dróg oddechowych, poprzez wąchanie, wdychanie, różnego rodzaju inhalacje etc. Ale także i przez skórę, np. podczas masażu, kąpieli lub kompresów. Wszystko to opiera się na zastosowaniu tak leczniczych, jak i terapeutycznych właściwości roślin. Oczywiście z wykorzystaniem konkretnych, odpowiadających im olejków eterycznych. A same olejki eteryczne spełniają taką samą rolę w roślinie i pełnią taką samą funkcję, jaką spełnia krew w ludzkim ciele. Krwią rośliny jest więc właśnie olejek eteryczny.

Zastosowanie olejków eterycznych

Istnieje wiele dolegliwości, na które aromaterapia potrafi skutecznie wpływać, między innymi zapobiega nowotworom, zwalcza migreny, alergie, stres, wzmacnia i regeneruje cały system obronny człowieka i system krążenia, a także chroni i regeneruje ważne człowiekowi organy, jak choćby np. trzustkę, wątrobę i nerki. W skrócie można to ująć to w ten sposób, iż aromaterapia przywraca po prostu stabilne i harmonijne działanie naszego organizmu, dostarczając przy tym ogromnej, kreatywnej i harmonijnej energii. Niewątpliwą zaletą tej metody jest z pewnością fakt, iż stosując czyste olejki o dobrej jakości, nie można obawiać się żadnych powikłań. Zabieg jest bezpieczny.

Aromaterapia – jak stosować?

Sposób stosowania olejków używanych w aromaterapii uzależniony jest od tego, na jaką dolegliwość lub jaki organ chcemy wpływać. Np. wąchając, rozpuszczając w płynach przez nas pitych, rozpylając w powietrzu lub choćby nacierając stopy. W stopach, o czym nie każdy wie, znajdują się punkty, które należy stymulować. Jeśli ktoś cierpi na bóle to zażywa le­ki przeciwbólowe morfinę, talenol itp., a przecież możemy ulżyć choremu olejkiem. Jeśli ktoś złamie nogę wystarczy w złamane miejsce wma­sować olejek i zatrzymać ból w ciągu 3-6 sekund. Jest to absolutnie mo­żliwe, bo tak działają olejki eteryczne. Są np. dwa olejki, które tak właśnie skutkują, jeden to chryzus spiralny, a drugi to … brzoza. Olejek z brzozy, tak, jak ze świerku, zawiera salicylan metylowy i to działa na tkankę jak kortyzon, powodując w ten sposób miejscowe znieczulenie, a chryzus spiralny powoduje miejscowe znieczulenie.

Jakie zapachy do aromaterapii wybrać?

To zależy od tego, jaki efekt chcesz osiągnąć. Niektóre zapachy działają uspokajająco, inne pobudzająco, a jeszcze inne leczniczo.

Oto kilka przykładów zapachów i ich zastosowań:

Lawenda – to jeden z najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych zapachów do aromaterapii. Lawenda działa relaksująco, przeciwlękowo, przeciwdepresyjnie i pomaga zasnąć. Możesz używać jej do kąpieli, masażu, inhalacji lub po prostu wdychać jej zapach z dyfuzora.

Cytryna – to zapach, który dodaje energii, poprawia nastrój, wspomaga koncentrację i kreatywność. Cytryna ma też właściwości antybakteryjne, antywirusowe i oczyszczające. Możesz używać jej do inhalacji, kompresów, masażu lub rozpylać w powietrzu.

Róża – to zapach, który działa kojąco, harmonizująco, poprawia krążenie, łagodzi bóle głowy i depresję. Róża jest też afrodyzjakiem, który pobudza zmysły i romantyczne uczucia. Możesz używać jej do kąpieli, masażu, inhalacji lub rozpylać w sypialni.• Mięta – to zapach, który odświeża, orzeźwia, ułatwia oddychanie, łagodzi bóle i skurcze. Mięta jest też dobrym środkiem na nudności, niestrawność i biegunkę. Możesz używać jej do inhalacji, kompresów, masażu lub rozpylać w kuchni lub łazience.

Olejek geraniowy – ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i antyoksydacyjne. Jest też antyseptyczny i pięknie pachnie. Możesz używać go do masażu, kąpieli, inhalacji lub rozpylania w powietrzu.• Olejek kardamonowy – ma działanie pobudzające, odświeżające, poprawiające trawienie i apetyt. Jest też afrodyzjakiem, który zwiększa libido i poprawia sprawność seksualną. Możesz używać go do masażu, kąpieli, inhalacji lub rozpylania w powietrzu.• Olejek kamforowy – ma działanie rozgrzewające, przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwreumatyczne. Jest też dobrym środkiem na przeziębienie, kaszel i astmę. Możesz używać go do inhalacji, kompresów, masażu lub rozpylania w powietrzu.

Jak kupić dobry olejek eteryczny?

Jeśli chcesz kupić dobry olejek eteryczny, powinieneś zwrócić uwagę na kilka kryteriów, takich jak:

• Metoda produkcji – najlepsze olejki eteryczne są uzyskiwane z naturalnych składników roślinnych poprzez destylację parową lub tłoczenie na zimno. Unikaj olejków syntetycznych lub zmieszanych z innymi substancjami, które mogą obniżać ich jakość i właściwości.

• Czystość – dobry olejek eteryczny powinien być w 100% czysty i niezawierać żadnych dodatków, konserwantów, rozpuszczalników czy barwników. Sprawdź, czy na etykiecie jest informacja o stopniu czystości olejku i czy ma on certyfikat jakości.

• Skład – warto sprawdzić, czy olejek eteryczny zawiera tylko jeden składnik, czyli konkretną roślinę, z której pochodzi, czy też jest to mieszanka kilku olejków. Jeśli jest to mieszanka, upewnij się, że znasz jej proporcje i składniki. Niektóre olejki mogą być niekompatybilne ze sobą lub wywoływać alergie.

• Kraj pochodzenia – kraj, z którego pochodzi olejek eteryczny, może mieć wpływ na jego jakość, zapach i właściwości. Niektóre rośliny rosną lepiej w określonych warunkach klimatycznych i glebowych, co wpływa na ich skład chemiczny i aromat. Sprawdź, czy na etykiecie jest podany kraj pochodzenia olejku i czy jest on zgodny z rośliną, z której pochodzi.

• Opakowanie – istotne jest to, aby olejek eteryczny był przechowywany w odpowiednim opakowaniu, które chroni go przed działaniem światła, ciepła i powietrza. Wybieraj olejki pakowane w ciemne butelki z grubego szkła, które mają szczelne zamknięcie i kroplomierz. Unikaj olejków w plastikowych butelkach lub z metalowymi nakrętkami, które mogą reagować z olejkiem i zmieniać jego właściwości.

Jak znaleźć terapeutę stosującego aromaterapię?

Terapeuci są zrzeszeni w Międzynarodowej Federacji Aromaterapeutów (IFA). Organizacja ta przyznaje kwalifikacje jako organ przyznający, a także jest organem zawodowym dla aromaterapeutów na całym świecie, założonym w 1985 roku. Jesteśmy organizacją charytatywną założoną w interesie publicznym, której celem jest ochrona zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez rozwijanie wiedzy, praktyki i doświadczenia w aromaterapii poprzez edukację, nauczanie i szkolenia. Terapeutów można znaleźć na ich stronie www tutaj.