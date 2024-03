Praca i finanse Laburzyści wycofają się z surowych przepisów imigracyjnych?

Już w kwietniu w Wielkiej Brytanii wejdą w życie nowe przepisy imigracyjne, które zwiększą próg zarobków zarówno dla imigrantów chcących wjechać do UK w ramach programu Skilled Worker Visa, jak i dla imigrantów już pracujących na Wyspach, a chcących sprowadzić do siebie rodzinę. Laburzyści zdecydowali jednak, że po dojściu do władzy poddadzą nowe przepisy w prawie imigracyjnym stosownej rewizji.

Prawo imigracyjne jest zbyt restrykcyjne? Może zwiększyć niedobory siły roboczej w UK

Według sporej części laburzystów, zmiany w prawie imigracyjnym, które wejdą w życie już w kwietniu, są zbyt restrykcyjne. I mogą one doprowadzić do jeszcze większych braków siły roboczej w obszarach wrażliwych, takich jak w szczególności opieka społeczna. Przypomnijmy bowiem, że z dniem 4 kwietnia podwyższeniu ulegnie próg zarobków dla imigrantów starających się o przyznanie wizy w ramach programu Skilled Worker Visa. Dotychczas próg dla wykwalifikowanych imigrantów wynosił 26 200 funtów. Ale już za kilka tygodni wzrośnie on do 38 700 funtów. Z kolei 11 kwietnia podwyższony zostanie także próg zarobków zezwalający imigrantom na ściągnięcie na Wyspy rodziny. Obecnie próg ten wynosi 18 600 funtów rocznie. Ale w połowie kwietnia wzrośnie on do 29 000 funtów rocznie. Natomiast w najbliższej przyszłości próg zarobków zezwalających na sprowadzenie rodziny w ramach wizy rodzinnej wzrośnie do 34 500 funtów, a w 2025 r. – do 38 700 funtów rocznie.

– Zniechęcanie tysięcy zagranicznych pracowników i ich rodzin do przyjazdu do UK to najnowszy przykład prowadzenia przez rząd szkodliwej polityki gospodarczej. Tylko dlatego, że rząd chce zrobić wrażenie, że twardo postępuje ws. imigracji. Migranci mają kluczowe znaczenie dla Londynu, gospodarki i usług publicznych kraju – w takich słowach politykę torysów i najnowsze zmiany w prawie imigracyjnym skomentował niedawno burmistrz Londynu Sadiq Khan.

Partia Pracy ułatwi wjazd do UK?

Partia Pracy zapowiedziała właśnie, że po dojściu do władzy (a z sondaży wynika, że jest to niemal pewne), zwróci się do komitetu Migration Advisory Committee o zweryfikowanie podwyższonych wymagań w zakresie zarobków dla imigrantów starających się o pracę w UK. A także o zweryfikowanie, jak ograniczenie możliwości sprowadzenia rodziny na Wyspy może odbić się na pracownikach z zagranicy. I ogólnie na ich wolę pozostania i świadczenia usług w UK. – Jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że w Wielkiej Brytanii nie będzie komu pracować w opiece społecznej lub jakimkolwiek innym zawodzie, którego tak bardzo potrzebujemy, to będzie to problem. I będziemy musieli do tego problemu wrócić – mówi Chris Bryant, minister ds. pracy w gabinecie cieni.

Skilled Worker Visa – kto może wnioskować o pozwolenie na pracę w UK?

Aby uzyskać wizę w ramach programu Skilled Worker Visa, należy spełnić szereg kryteriów. Osoba wnioskująca musi:

aplikować o pracę u brytyjskiego pracodawcy, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

posiadać „zaświadczenie o sponsoringu” od tegoż pracodawcy, zawierające informacje o zaproponowanym stanowisku pracy;

aplikować o pracę w zawodzie, który znajduje się na liście zawodów kwalifikujących do otrzymania wizy;

spełnić nowy próg dotyczący zarobków w wysokości 38 700 funtów.

Wiza w ramach programu Skilled Worker przyznawana jest na okrese max. pięciu lat. Po czym trzeba się postarać o jej przedłużenie. O ile osoba zatrudniona nie zmieni pracodawcy, bo wówczas wizę trzeba aktualizować. Wiza Skilled Worker jest ściśle związana z tzw. „sponsoringiem” świadczonym przez konkretnego pracodawcę. A zatem bez posiadania wstępnej umowy w sprawie zatrudnienia wiza zwyczajnie wygasa.

O wizę w ramach programu można aplikować zarówno na, jak i poza terytorium UK. Można się o nią ubiegać w terminie do trzech miesięcy przed datą rozpoczęcia pracy w Wielkiej Brytanii. Data ta jest podana na indywidualnym „zaświadczeniu o sponsoringu” (ang. certificate of sponsorship).

Więcej na temat Skilled Worker Visa przeczytasz TUTAJ.