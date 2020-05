Kwarantanna w UK: Zobacz, jakie zasady będą obowiązywać od 8 czerwca przy wjeździe do Wielkiej Brytanii

Fot. Getty

Od 8 czerwca w Wielkiej Brytanii będą obowiązywać nowe zasady dla wszystkich osób wjeżdżających do kraju. Zobacz, na czym dokładnie ma polegać kwarantanna w UK.

Na brytyjskich stronach rządowych pojawiły się szczegółowe wytyczne, dotyczące przymusowej kwarantanny dla wszystkich osób przybywających do UK.

Planując podróż do UK przygotuj się na to, że po przekroczeniu granicy zostaniesz skierowany na obowiązkową kwarantannę, która potrwa 14 dni. W tym czasie nie będziesz mógł opuścić miejsca swojego pobytu, z wyjątkiem kilku ściśle określonych sytuacji. Nie zastosowanie się do zasad będzie skutkowało mandatem w wysokości nawet 1000 funtów.

Co musisz zrobić, gdy planujesz podróż do Wielkiej Brytanii?

Od 8 czerwca przy każdej podróży do UK będziesz musiał:

Przy przekraczaniu granicy możesz zostać poproszony o pokazanie wypełnionego kwestionariusza. Jeśli odmówisz wypełnienia formularza, możesz zostać ukarany grzywną. Możesz również nie otrzymać pozwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii (o ile nie jesteś Brytyjczykiem lub rezydentem UK).

Co zrobić, jeśli wystąpią u Ciebie niepokojące objawy przed lub w czasie podróży?

W tym przypadku na stronie rządowej znajdujemy następujące wytyczne:

Jak będzie wyglądała 14-dniowa kwarantanna w UK?

Pierwsze kroki po przybyciu do Wielkiej Brytanii:

Zasady 14-dniowej kwarantanny w UK:

W jakich sytuacjach można opuścić miejsce izolacji?

Miejsce, w którym odbywasz kwarantannę możesz opuścić tylko wtedy, gdy:

Co dalej po 14 dniach izolacji?

Jeśli po 14 dniach izolacji nie masz niepokojących objawów, możesz zakończyć kwarantannę. Po kwarantannie będziesz musiał przestrzegać tych samych zasad, co wszyscy inni mieszkańcy UK. Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy, pozostań w izolacji i skontaktuj się ze służbą zdrowia.

Jakie są wyjątki od obowiązku 14-dniowej kwarantanny w UK?

14-dniowa izolacja i obowiązek wypełnienia formularza wjazdowego nie obowiązują w przypadku, gdy podróżujesz do UK z:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyjątków od kwarantanny w UK oraz na temat szczegółowych zasad, odwiedź brytyjską stronę rządową: KWARANTANNA W UK - GOV.UK.

From 8 June there are new rules for those entering the UK.



Travellers will need to share their contact details, travel information, and self-isolate for 14 days on arrival.



More information ➡️https://t.co/kgGObgiAaCpic.twitter.com/ETr7LjiH3G