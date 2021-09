Kwarantanna hotelowa w UK: Kancelaria prawna złożyła pozew przeciwko rządowi za „bezprawne pozbawienie wolności”

Fot. Getty

Prawnicy jednej ze stołecznych kancelarii twierdzą, że „pomysł, by płacić za przywilej uwięzienia, jest oburzający”. Teraz kancelaria prawna zawalczy o odszkodowanie dla swoich klientów, którzy również uważają, że obowiązek poddania się kwarantannie hotelowej po powrocie z tzw. kraju z czerwonej listy, stanowi „bezprawne pozbawienie wolności”.

O tym, że prawnicy kancelarii prawnej PGMBM przygotowują się do złożenia pozwu przeciwko rządowi za wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny hotelowej dla osób wjeżdżających do UK z krajów z tzw. czerwonej listy, wiadomo było już od początku sierpnia. Teraz natomiast zapowiedź ta stała się faktem i to sąd zdecyduje, czy klientom kancelarii, „bezprawnie pozbawionym wolności”, jak twierdzą, należy się jakieś odszkodowanie. Z jednej strony za 10-dniowy zakaz poruszania się gdziekolwiek poza własnym pokojem w hotelu, a z drugiej za koszt poniesiony w związku z taką kwarantanną (£1750 - £2285 za pobyt). A przypomnijmy, że na liście red znajdują się obecnie 62 kraje (w tym m.in. Meksyk, Tunezja, Turcja oraz większość państw Ameryki Południowej i Afryki), a z przymusowego pobytu w hotelu nie zwalnia ani negatywny test w kierunku Covid-19, ani też zaświadczenie o podwójnym szczepieniu.

Polityka rządu stanowi naruszenie praw człowieka?

Prawnicy kancelarii będą próbowali dowieść przed sądem, że polityka rządu w zakresie kwarantanny hotelowej stanowi złamanie podstawowych praw człowieka, w tym zwłaszcza prawa do wolności i swobodnego przemieszczania się. Zbyt ogólne podejście do wszystkich podróżnych (w tym zwłaszcza do osób w pełni zaszczepionych) ma stanowić „bezprawne pozbawienie wolności” i pogwałcenie ich praw człowieka. - Rozczarowujące jest to, że rząd nadal nie zdał sobie sprawy z tego, że ta polityka jest fundamentalnym naruszeniem praw człowieka. Obywatele przestrzegający prawa, którzy zostali podwójnie zaszczepieni, powinni zostać zwolnieni z kwarantanny. Pomysł, że muszą zapłacić za przywilej własnego uwięzienia, jest oburzający – zaznaczył Tom Goodhead z PGMBM. I dodał: - Rząd powinien przyjrzeć się działaniom prawie każdego innego dużego kraju w Europie, który zwalnia podwójnie zaszczepionych ze wszystkich form kwarantanny, w tym z kwarantanny hotelowej, którą większość krajów uważa za zbyt ekstremalną.