Kurs funta utrzymuje się POWYŻEJ 5 złotych - jakie są prognozy dla notowań GBP?

Od początku tygodnia notowania brytyjskiego funta wobec polskiej złotówki stoją bardzo wysoko. Na rynkach Forex kurs GBP utrzymywał się powyżej granicy 5 złotych, a w stosunku do dolara odrobił straty z ostatnich tygodni. Jest dobrze, czy będzie lepiej?

W pierwszym tygodni maja brytyjska waluta solidnie się umocniła - w stosunku do USD odnotowaliśmy wzrosty na najwyższym poziomie od 16 miesięcy. Wygląda na to, że w tym tygodniu trend ten będzie kontynuowany i ta wiosenna passa zostanie utrzymana, choć już nie w tak imponującej skali. Główną przyczyną zwyżek funta są ostatnie wydarzenia na brytyjskiej scenie politycznej, które okazały się bardzo łaskawe dla jego notowań.

Specjaliści nie mają żadnych wątpliwości, że handel funtem będzie silnie uzależniony od dalszego rozwoju wypadków związanych z Brexitem. Specjaliści przewidują, że handel GBP będzie odbywał się "w wąskim zakresie", dopóki "nie będzie większej jasności co do wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych", jak zaznacza Kim Mundy, strateg wymiany walut z CBA. Mundy zwraca uwagę, że międzypartyjne rozmowy między rządem, a opozycyjną Partią Pracy nie poszły tak dobrze, jak chciała premier May, niemniej nie ostudziło to optymizmu inwestorów, którzy bardzo łaskawym okiem spoglądają na funta.

Według Narodowego Banku Polskiego w chwili obecnej kurs średni GBP wynosi 5,0126. Średni kurs na popularnych stronach zajmujących się wymianą walut waha sę od 5,0138 do 4,9938. Kupno utrzymuje się poniżej pięciu złotych (4,9738 - kurs na stronie InternetowyKantor.pl), a sprzedaż - powyżej (5,0143).

Dodajmy również, że nie tylko lokalna polityka będzie miała wpływ na wartość brytyjskie waluty. W miniony piątek mówiąc kolokwialnie "do pieca dołożył prezydent USA Donald Trump, który zapowiedział kontynuację wojny handlowej z Chinami. Cła na "dużą część" produktów eksportowanych przez firmy z "Kraju Środka" do USA mają wzrosnąć. Konkretne decyzje w tej kwestii mają zapaść w najbliższy piątek. Polityka Białego Domu może uderzyć w dolara, przez co wartość GBP pójdzie w górę.

Podsumowując prognozy dla notowań funta szterlinga są bardzo optymistyczne. Jak wskazuje Adam Rak z portalu Comparic "inwestorzy są najbardziej optymistyczni wobec funta od prawie pięciu miesięcy"! Jednak przewidywać coś kokretnego w tym temacie jednak nie sposób, bo sytuacja odnośnie Brexitu zmienia się (i będzie się zmieniać!) jak w kalejdoskopie.