Kurs funta najwyższy od 18 miesięcy. Zyskuje na słabości największej gospodarki w Europie

Wartość funta wobec waluty euro wzrosła do najwyższego poziomu od lutego 2020 roku. W czwartek funt uplasował się na poziomie 1,1833 EUR. Powód? Gwałtowny wzrost zachorowań spowodował spadek zaufania niemieckich inwestorów, a także dobre notowania brytyjskiej gospodarki.

Zaufanie inwestorów do największej europejskiej gospodarki spadło do najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy, co poskutkowało spadkiem wartości euro i wzrostem kursu funta wobec EUR do najwyższego poziomu od 18 miesięcy. Ponadto czynnikiem, który działa pozytywnie na funta są notowania brytyjskiej gospodarki.

Kurs funta wysoko

Szeroko obserwowany wskaźnik nastrojów gospodarczych ZEW w Niemczech spadł w sierpniu trzeci miesiąc z rzędu o 22,9 punktu do 40,4 punktów, co z kolei pokazuje najsłabsze oczekiwania gospodarcze od listopada zeszłego roku, kiedy Europę ogarnęła druga fala pandemii.

Jak powiedział prezes ZEW, prof. Achim Wambach:

- Oczekiwania spadły po raz trzeci z rzędu, co wskazuje na zagrożenia dla niemieckiej gospodarki, takie jak ewentualna czwarta fala Covid-19, która rozpocznie się jesienią lub spowolnienie wzrostu w Chinach. Wobec dolara amerykańskiego euro spadło do najniższego poziomu od czterech miesięcy.

Złe notowania gospodarcze dla Niemiec z kolei przyczyniły się do wzrostu funta, którego dodatkowo umacniają pozytywne dane dotyczące rodzimej gospodarki wynikające z poluzowania restrykcji związanych z lockdownem. Brytyjska waluta plasuje się na wysokim poziomie również wobec złotówki, 5,41 PLN.

Dojdzie do wzrostu stóp procentowych?

W zeszłym tygodniu Bank Anglii poinformował, że stopy procentowe prawdopodobnie wzrosną szybciej niż oczekiwano, co związane jest z przekonaniem, że bezrobocie w UK osiągnęło szczyt, a inflacja prawdopodobnie osiągnie poziom 4 proc. do końca tego roku.