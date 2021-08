Gospodarka Wielkiej Brytanii urosła o 4,8 proc.! To efekt zniesienia ograniczeń lockdownu

Fot. Getty

Najnowsze dane pokazują, że gospodarka Wielkiej Brytanii urosła w II kwartale tego roku o 4,8 proc. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że jest to efekt złagodzenia, a następnie zniesienia ograniczeń lockdownu w handlu detalicznym i w branży hospitality.

Zgodnie z najnowszymi danymi zebranymi przez the Office for National Statistics, gospodarka UK urosła w miesiącu czerwcu o 1 pkt proc., co tylko potwierdziło stały, obserwowany już od pięciu miesięcy trend wzrostowy. Jednocześnie PKB Wielkiej Brytanii wzrosło w II kwartale tego roku o 4,8 proc. I choć jest to niezły wynik, to jednak nieco niższy, niż prognozowali eksperci Banku Anglii. Ci bowiem spodziewali się, że po stopniowym łagodzeniu i wreszcie po pełnym otwarciu handlu detalicznego i branży hospitality, PKB Wielkiej Brytanii urośnie o 5 pkt proc.

Najnowsze dane pokazują, że nasza gospodarka jest w naprawie i że wykazuje silne oznaki ożywienia. Wiem, że wciąż istnieją wyzwania do pokonania, ale jestem pewny, że gospodarka brytyjska jest silna, a Brytyjczycy są odporni – zaznaczył kanclerz skarbu Rishi Sunak w komentarzu do opublikowanych przez ONS danych.

Powrót do normalności w UK po Covidzie to jeszcze długa droga

Choć dane dotyczące wzrostu gospodarczego w II kwartale tego roku napawają optymizmem, to należy mieć na uwadze, że powrót do normalności w UK jeszcze trochę zajmie. Przede wszystkim wiele gospodarstw domowych będzie się musiało zmierzyć od końca września ze zniesieniem programu pomocy państwowej furlough i ze wzrostem bezrobocia po posezonowym ograniczeniu działalności firm z branży hospitality. Związki zawodowe już apelują do rządu o rozważenie wprowadzenia stałego programu urlopów furlough w niepełnym wymiarze godzin, aby chronić miejsca pracy podczas recesji i innych nieprzewidzianych zdarzeń.