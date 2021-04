Kto przejmie władzę po Elżbiecie II? Oto oficjalna linia sukcesji do brytyjskiego tronu po śmierci księcia Filipa

Fot: Getty Images/Wikimedia Commons

Królowa Elżbieta II na brytyjskim tronie zasiada już od 6 lutego 1952 (jej koronacja miała miejsce 2 czerwca 1953). Od 9 września 2015 cieszy się statusem najdłużej panującego monarchy Wielkiej Brytanii

Elżbieta II pobiła "rekord" do tej pory należący do królowej Wiktorii (63 lata, 7 miesięcy i 2 dni), której jest praprawnuczką. Ale to nie wszystko! Od 13 października 2016 jest najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Już w przyszłym roku będziemy świętować 70-lecie jej rządów. Wydawać by się mogło, że córka króla Jerzego VI i jego małżonki, Elżbiety Bowes-Lyon jest "niezniszczalna", a niewiele osób w ogóle pamięta czasy "sprzed" jej panowania. Jednak, w obliczu śmierci jej małżonka, 99-letniego księcia Filipa, trzeba pamiętać o tym, że czas pozostaje nieubłagany. Prędzej czy później i Elżbieta będzie musiała uznać jego wyższość, a wówczas na tron wstąpi...

No właśnie, jak wygląda linia sukcesji do brytyjskiego tronu, a więc kolejność dziedziczenia tronu królewskiego Wielkiej Brytanii? W istocie jest to kwestia niezwykle skomplikowana, ale na łamach "Polish Express" postaramy się ją wyjaśnić w miarę prosto i klarownie!

Kto zasiądze na tronie po Elżbiecie II?

Przede wszystkim tron brytyjski jest dziedziczony zgodnie z zasadami ustalonymi w trzech istotnych dokumentach: "Bill of Rights" z 1689 roku, "Act of Settlement" z 1701 roku oraz "Succession to the Crown Act" z 2013 roku. Przed nowelizacją w 2013 obowiązywały następujące zasady dziedziczenia tronu:

dziedziczyć mogą wyłącznie pochodzący ze związków małżeńskich potomkowie księżniczki Palatynatu Zofii;

tron przechodzi zgodnie z zasadą primogenitury, jednakże z preferencją dla mężczyzn (córki dziedziczą dopiero po synach i ich potomkach, dlatego też księżniczka Anna jest w kolejce do tronu za swoimi młodszymi braćmi, księciem Yorku i hrabią Wesseksu oraz ich dziećmi, pomimo iż jest od nich starsza);

wyznanie nieanglikańskie lub poślubienie katolika odsuwa od dziedziczenia.

Linia sukcesji liczy aż 5753 osoby i... są na niej Polacy!

W XXI wieku te zasady uległy radykalnym zmianom. Na szczycie Wspólnoty Narodów w Perth, który miał miejsce 28 października 2011, zniesiono pierwszeństwo mężczyzn przed ich żeńskim rodzeństwem oraz zakaz małżeństw monarchów i następców tronu z katolikami. Jeszcze dalej idące reformy w tym względzie zostały wprowadzone w dwa lata później wraz z "Succession to the Crown Act". Oto zmiany wprowadzone w 2013 roku:

zniesiono primogeniturę męską – młodszy syn nie poprzedza starszej córki w linii sukcesji, lecz dotyczy to jedynie urodzonych po 28 października 2011;

poślubienie katolika nie odsuwa od dziedziczenia, a dotyczy także małżeństw zawartych wcześniej, o ile kandydat do tronu żyje;

zgody monarchy wymagają jedynie małżeństwa pierwszych 6 kandydatów do tronu – małżeństwa zawarte bez niej przez pozostałych kandydatów do tronu nie powodują eliminacji ich i ich potomstwa z linii sukcesji.

Czy Harry stracił prawo do sukcesji?

Wymienić wszystkich potencjalnych następców jest nie sposób, ponieważ na pełnej liście sukcesji znajdują się 5753 osoby i, co ciekawe, są tam również... Polacy! Wszystko jednak wskazuje na to, że na brytyjskim tronie zasiądzie ktoś z najbliższego otoczenia Elżbiety II. Oto "pierwsza dziesiątka" członków rodziny królewskiej "w kolejce" do tronu:

1. Karol, książę Walii (The Prince Charles, Prince of Wales) - pierwszy syn królowej Elżbiety II, urodzony 14 listopada 1948 w Buckingham. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie on, najstarszy syn obecnej monarchini, obejmie tron po swojej matce. Brytyjskie tabloidy swego czasu spekulowały, że Karol miał zrzec się tronu na rzecz swojego syna, księcia Williama, a samemu zająć się uprawą ziemi, ale powszechnie uważa się, że to właśnie on obejmie władzę.

2. Wilhelm, książę Cambridge (Prince William, Duke of Cambridge) - wnuk królowej Elżbiety II, urodzony 21 czerwca 1982 w Paddington. Pierworodny syn Karola, księcia Walii i Diany Spencer, brat księcia Henryka.

3. Jerzy z Cambridge (Prince George of Cambridge) - prawnuk królowej Elżbiety II, urodzony 22 lipca 2013 w Paddington. Pierworodny syn Wilhelma, księcia Cambridge, i Katarzyny, księżnej Cambridge.

4. Karolina z Cambridge (Princess Charlotte of Cambridge) - prawnuczka królowej Elżbiety II, urodzona 2 maja 2015 w Paddington. Córka Wilhelma, księcia Cambridge i jego żony, Katarzyny, księżnej Cambridge.

5. Ludwik z Cambridge (Prince Louis of Cambridge) - prawnuk królowej Elżbiety II, urodzony 23 kwietnia 2018 w Paddington. Syn Wilhelma, księcia Cambridge i jego żony, Katarzyny, księżnej Cambridge.

6. Henryk, książę Sussexu (Prince Henry, Duke of Sussex) - wnuk królowej Elżbiety II, urodzony 15 września 1984 w Paddington. Syn Karola, księcia Walii i jego pierwszej żony, Diany, księżnej Walii. Można o nim napisać, że pozostaje "czarną owcą" rodziny królewskiej. 31 marca 2020 zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej. 19 lutego 2021 utracił swoje patronaty i rangi wojskowe, jednak utrzymał tytuły szlacheckie i miejsce w linii sukcesji.

7. Archie Mountbatten-Windsor - prawnuk królowej Elżbiety II, urodzony 6 maja 2019 w Londynie. Archie urodził się w jako pierwsze dziecko Henryka, księcia Sussexu i Meghan, księżnej Sussexu. Od urodzenia nie nosi tytułów szlacheckich.

8. Andrzej, książę Yorku (Prince Andrew, Duke of York) - drugi syn królowej Elżbiety II, urodzony 19 lutego 1960 w Buckingham. Zamieszany w głośną aferę na tle seksualnym. 20 listopada 2019 ogłosił wycofanie się z życia publicznego po tym, gdy udzielił kontrowersyjnego wywiadu na temat swojej przyjaźni z oskarżonym o przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem

9. Beatrycze z Yorku (Princess Beatrice of York) - wnuczka królowej Elżbiety II, urodzona 8 sierpnia 1988 w Londynie. Starsza córka Andrzeja, księcia Yorku i jego żony, Sary, księżnej Yorku.

10. Eugenia z Yorku (Princess Eugenie of York) - wnuczka królowej Elżbiety II, urodzona 23 marca 1990 w Londynie. Młodsza córka Andrzeja, księcia Yorku i jego żony, Sary, księżnej Yorku.

