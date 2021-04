Kto nie musi aplikować o settled status? [LISTA WYJĄTKÓW]

Fot. Getty

Czy każdy obywatel UE, mieszkający w Wielkiej Brytanii, musi aplikować o settled status, by zachować dotychczasowe prawa w UK? Okazuje się, że istnieje kilka określonych wyjątków. Zobacz listę.

Na złożenie aplikacji o settled status zostało już niewiele czasu. EU Settlement Scheme zostanie zamknięty 30 czerwca 2021, czyli już za dwa miesiące. Zdecydowana większość Polaków mieszkających na Wyspach musi aplikować o status osoby osiedlonej, jeśli chce zachować możliwość życia, pracy i korzystania z dotychczasowych praw (np. do zasiłków) w UK od lipca 2021. Na stronach rządowych znajdujemy jednak listę kilku wyjątkowych okoliczności, określających kto nie musi aplikować o settled status.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SETTLED STATUS? POBIERZ PORADNIK>>

Kto nie musi ubiegać o settled status?

Według informacji zamieszczonych na stronach GOV.UK, o settled status nie muszą aplikować osoby (w tym obywatele Szwajcarii, EOG i UE, np. Polski), którzy:

posiadają indefinite leave to enter the UK - potwierdzenie tego status powinno znajdować się w paszporcie lub w liście z Home Office

posiadają indefinite leave to remain in the UK - potwierdzenie tego status powinno znajdować się w paszporcie lub w liście z Home Office

mają obywatelstwo irlandzkie (w tym tzw. „dual citizenship” brytyjskie i irlandzkie)

posiadają obywatelstwo brytyjskie (posiadanie brytyjskiego paszportu oznacza posiadanie brytyjskiego obywatelstwa) - ten punkt szczególnie często dotyczy dzieci europejskich imigrantów mieszkających w UK od wielu lat ; należy pamiętać, że osoby z obywatelstwem UK nie tylko nie muszą, ale nawet nie mogą ubiegać się o settled status

pracują w Wielkiej Brytanii jako pracownicy przygraniczni lub posiadają Frontier Worker permit.

Warto wiedzieć, że osoby, które posiadają indefinite leave to enter the UK lub indefinite leave to remain in the UK mogą ubiegać się settled status, jeśli spełniają określone kryteria. Status zasiedlenia ma nawet taką przewagę nad indefinite leave to remain/enter, że pozwala na opuszczenie UK na okres 5 lat bez utraty statusu - natomiast w przypadku indefinite leave można wyjechać tylko na 2 lata.

Oprócz wyjątków wymienionych powyżej, na stronach rządowych wyszczególniono, że istnieje osobna kategoria osób w ogóle zwolnionych z kontroli imigracyjnej w UK. Są to na przykład zagraniczni dyplomaci wydelegowani do Wielkiej Brytanii lub pracownicy NATO. Zwolnienie z kontroli imigracyjnej trwa jednak tylko do czasu pełnienia określonej funkcji. Gdy zwolnienie się zakończy, dana osoba będzie miała 90 dni na złożenie wniosku o settled status - nawet po 30 czerwca 2021. Warunkiem jest jednak zamieszkiwanie Wielkiej Brytanii przed końcem 2020 roku.

Czy stała rezydentura zwalnia z konieczności aplikowania o settled status?

Odpowiedź na to pytanie jest niestety negatywna. Należy pamiętać, że z konieczności aplikowania o settled status nie zwalnia posiadanie tzw. stałej rezydentury. Innymi słowy, o settled status muszą aplikować osoby, które posiadają permanent residence document. Jeśli posiadasz stałą rezydenturę możesz również spróbować ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo, jeśli spełniasz określone kryteria.

Kto może i powinien aplikować o settled status?

Przypomnijmy, że termin złożenia wniosku o settled status upływa 30 czerwca 2021. O status powinni aplikować m.in. obywatele UE oraz członkowie ich rodzin, którzy po 30 czerwca chcą zachować swoje dotychczasowe prawa i móc legalnie mieszkać i pracować na Wyspach - bez konieczności ubiegania się o wizę.

Niestety nie każdy kwalifikuje się do settled status. O pełny status zasiedlenia mogą ubiegać się osoby, które:

zamieszkały w Wielkiej Brytanii przed końcem 2020 roku

mieszkały w Wielkiej Brytanii przez nieprzerwany okres 5 lat (liczony jako co najmniej 6 miesięcy pobytu w UK w każdym roku).

Z kolei o niepełny status zasiedlenia, czyli pre-settled status, mogą ubiegać się osoby, które nie mogą wykazać stałego 5-letniego pobytu w UK, ale zamieszkały w Wielkiej Brytanii przed końcem 2020 roku.