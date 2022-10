„Król ludu” - takimi słowami okrzyknięty został Karol III na swoim pierwszym oficjalnym przyjęciu w roli monarchy

Fot. Getty

W poniedziałek 3 października król Karol III i królowa małżonka Kamila wyprawili w Edynburgu swoje pierwsze oficjalne przyjęcie w nowych rolach. Do pałacu Holyroodhouse zaproszonych zostało około 300 przedstawicieli społeczności Azji południowo-wschodniej w UK, a jeden z gości okrzyknął nowego monarchę „królem ludu”.

„Król ludu” (ang. “people’s King”) - trudno powiedzieć, czy Karolowi III w sposób szczególny spodoba się to określenie, ale wiemy, kto takim mianem okrzyknął nowego monarchę. Otóż na taką śmiałość pozwolił sobie Shahid Khan − brytyjski DJ, kompozytor i producent muzyczny, który szerokiej publiczności znany jest pod pseudonimem Naughty Boy. Artysta był jednym z pierwszych gości, którzy pojawili się na przyjęciu w Wielkiej Galerii pałacu Holyroodhouse, a „królem ludu” nazwał on Karola III po rozmowie z monarchą na temat chorej matki Zahidy. - Moja mama jest w tej chwili w szpitalu i kazała powiedzieć królowi, że zawsze będzie miał w niej mamę, ponieważ ona kocha rodzinę królewską, a on odparł, żeby przesłać jej pozdrowienia – opowiedział po spotkaniu Shahid Khan. I dodał: - To było miłe, ponieważ było ludzkie i naprawdę, naprawdę czuję, że ten król jest takim królem ludu. To całkiem oczywiste. I tego właśnie teraz potrzebuje ten kraj.

Spotkanie Holyroodhouse można uznać za udane

Pierwsze oficjalne przyjęcie pary królewskiej w pałacu Holyroodhouse można uznać za udane. Spotkanie z przedstawicielami mniejszości z Azji południowo-wschodniej trwało nieco ponad godzinę, a król rozmawiał na nim także z mieszkańcami Leicester – miasta, którym niedawno wstrząsnęły napięcia między Hindusami i muzułmanami. - [Karol III] oczywiście docenił naszą rolę w działaniach o charakterze policyjnym i był bardzo, bardzo zainteresowany wysłuchaniem głosu społeczności, a także [chciał wiedzieć], jak [poszczególne] społeczności współpracują ze sobą, aby przywrócić harmonię – powiedział Rob Nixon, komendant policji w Leicestershire.

