Koronawirus nie wygra ze sportami wirtualnymi

Wszystkie rozgrywki i dyscypliny sportowe zostały zawieszone wskutek pandemii koronawirusa. Stało się to na początku 2020 roku i nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa. Mogłoby się wydawać, że w tym trudnym czasie nie ma również czego typować, ale tutaj na ratunek przychodzą nam sporty wirtualne, które w dobie pandemii zyskały dużą popularność. Zakłady na nie oferuje całkiem spora liczba bukmacherów działających w Polsce.

Świat stanął do góry nogami i również sport poniósł ogromne konsekwencje tego, co wywołała pandemia koronawirusa. W tym momencie wszystkie dyscypliny zostały zawieszone, a swoje mecze w Europie rozgrywa jedynie liga białoruska - w wyniku tego na stronach bukmacherów królują obecnie sporty wirtualne i elektroniczne.. To bardzo trudny czas dla wszystkich fanów futbolu, ale trzeba wierzyć, że już za kilka miesięcy wszystko wróci do normy, a rynek piłkarski na świecie zacznie się odbudowywać.

Kataklizm w świecie piłkarskim

Przyszłość wciąż jest niejasna. W niektórych krajach już teraz przygotowują się do wznowienia rozgrywek ligowych i dokończeniu sezonu 2019/20. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w Niemczech, w lidze, która nie może pozwolić sobie na straty spowodowane unieważnieniem rozgrywek. Dość szybko wrócić może także liga hiszpańska, gdzie FC Barcelona i Real Madryt toczyły bardzo równą, choć nieudolną walkę o mistrzostwo kraju. Wiele wskazuje na to, że w tym roku poznamy jeszcze mistrzów Niemiec i Hiszpanii.

Bardzo skomplikowana sytuacja panuje natomiast we Włoszech i w Anglii. Serie A i Premier League wciąż mogą zostać anulowane, a to oznaczałoby ogromne rozczarowanie dla kibiców kilku drużyn, nie mówiąc już o stratach federacji, stacji telewizyjnych oraz klubów, szczególnie Liverpoolu, który był o krok zdobycie mistrzowskiego tytułu, na który czeka aż 30 lat.

Przez pandemię COVID-19 w piłce nożnej zajdą trudne do zażegnania lub wręcz nieodwracalne zmiany. Federacje piłkarskie, kluby i sami piłkarze stracą wielkie pieniądze. Odbije się to na rynku transferowym oraz na pensjach zawodników, które, podobnie jak kwoty transakcji, będą o wiele niższe.

Wiele klubów nie będzie w stanie przetrwać tego kataklizmu i ogłosi swoją upadłość. Taka sytuacja może mieć miejsce także w Polsce, a przez najbliższe lata w najwyższej piłkarskiej klasie rozgrywkowej będą grały nie najlepsze drużyny, ale te, które będzie na to stać. Taki smutny scenariusz może się sprawdzić, ponieważ nie od dziś wiadomo, że wiele klubów, które są częścią Ekstraklasy lub innej wysokiej ligi, jest źle zarządzanych i nieprzygotowanych na tak wielki kryzys.

Sporty wirtualne i e-sport u bukmachera

Sporty wirtualne, poza kilkoma wyjątkowymi ligami, które jeszcze nie zdążyły zostać zawieszone, są teraz jedyną możliwością, jeśli chodzi o zawieranie zakładów wzajemnych w Internecie. Są to symulacje prawdziwych rozgrywek sportowych, o wyniku których decyduje algorytm. Na stronach bukmacherów działających w Polsce widnieje szereg dyscyplin, które można typować. Każda firma posiada również swoją unikalną ofertę.

STS

Na stronie STS obstawiać można wirtualną piłkę nożną, koszykówkę, wyścigi psów, wyścigi koni oraz tenis ziemny. Istnieje również oferta zakładów na e-sport, czyli zawody w grach wideo.

W ofercie powitalnej na STS znalazły się trzy bonusy. Do tego bukmacher doliczył również cotygodniowy bonus na sporty wirtualne. Aby skorzystać z oferty powitalnej na STS założyć nowe konto z kodem promocyjnym o treści MEGABONUS. Pozostałe bonusy z oferty dbukla nowych graczy na STS to:

Bonus 100% od depozytu

Cashback, czyli jednorazowy zwrot po przegranym zakładzie

Freebet, czyli darmowe środki na grę

Fortuna

Innym bukmacherem, który oferuje zakłady na sporty wirtualne jest Fortuna. Na jego stronie można typować 6 rodzajów sportów wirtualnych: piłkę nożną, tenis, wyścigi koni, wyścigi psów, wyścigi samochodów oraz żużel. Dostępne są również zakłady na e-sport.

Fortuna przygotowała również złożoną z trzech bonusów ofertę powitalną. Oto promocje przygotowane przez tego bukmachera:

Bonus od depozytu

Cashback do

Freebet

Betfan

Betfan także przygotował ofertę powitalną dla nowych graczy. Bukmacher nagradza trzy pierwsze depozyty, które mnoży po spełnieniu warunków obrotu.. Do wykorzystania jest również cashback w razie przegranej w pierwszym zakładzie.

Na stronie Betfan aktualnie obstawiać można głównie sporty wirtualne i e-sport. Jeśli chodzi o gry wideo, w ofercie znajdują się zakłady na Counter-Strike, League of Legends oraz DOTA2. Wśród dyscyplin wirtualnych wymienia się: piłkę nożną, tenis, koszykówkę, wyścigi konne, wyścigi psów, żużel i kolarstwo torowe. Jak widać, oferta Betfan jest bardzo szeroka, a korzystać z niej można po założeniu konta z kodem promocyjnym MEGABONUS.

LVBet

LVBet oferuje dwa bonusy na sporty wirtualne:

Cotygodniowy bonus freebet

Bonus od depozytu

Środki bonusowe na konto depozytowe można wypłacić po spełnieniu warunków obrotu opisanych w regulaminie. LVBet oferuje zakłady na piłkę nożną, tenis oraz pięć rodzajów wyścigów: koni, zaprzęgów konnych, psów, kolarstwa torowego oraz żużla.

Aby skorzystać z oferty powitalnej na stronie LVBet, wystarczy założyć konto po kliknięciu w poniższy baner.

PZBuk

Jeśli chodzi o sporty wirtualne na stronie PZBuk, obstawiać można 4 dyscypliny: piłkę nożną, koszykówkę, wyścigi koni oraz wyścigi psów. Typować można również trzy różne gry w ramach oferty na e-sport: Counter-Strike, DOTA oraz League of Legends.

Wszyscy nowi gracze po założeniu konta z kodem MEGABONUSPZB na stronie PZBuk mogą skorzystać z freebeta. Aby bonus został przyznany, najpierw należy zawrzeć pierwszy depozyt i obstawić za niego pierwszy zakład. W każdy poniedziałek bukmacher oferuje bonus na sporty wirtualne po zapisaniu się do promocji Cyberponiedziałki.