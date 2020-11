Kierowca sprzedał ciężarówkę wraz z ładunkiem. Chciał ukarać pracodawcę za wielomiesięczne opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia

Fot. Getty

Co może zrobić kierowca ciężarówki, który przez kilka miesięcy nie otrzymuje należnego mu wynagrodzenia? Pewien Rumun pokazał właśnie, że... może na przykład sprzedać ciężarówkę wraz z całym ładunkiem. Choć... jest to nielegalne, a konsekwencje tego czynu z pewnością nie będą przyjemne.



Sprawa, o której poinformował portal Trans.Info (bazując na informacjach, które ukazały się na portalu forotransporteprofesional.es), jest zupełnie wyjątkowa. Otóż okazuje się, że pochodzący z Rumunii kierowca ciężarówki w akcie desperacji sprzedał pojazd wraz z całym ładunkiem na “czarnym rynku” w Niemczech. Wszystko to dlatego, że kierowca od trzech miesięcy nie otrzymał wynagrodzenia za swoją pracę i nie miał z czego utrzymać rodziny. „Mam rodzinę do wykarmienia. Nie płacił mi od trzech miesięcy i nie odpowiadał na moje wiadomości” - tak miał tłumaczyć się śledczym Rumun cytowany przez Trans.Info.

Trudna dola kierowcy ciężarówki

Choć kierowcę ciężarówki do sprzedania pojazdu wraz z ładunkiem popchnęła dramatyczna sytuacja finansowa, to jednak będzie on teraz miał nie lada kłopoty. Kierowca nie tylko będzie musiał oddać ponad 500 tys. euro (ponad 2 mln zł), ale też za swój czyn prawdopodobnie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W porównaniu do niego właściciel firmy transportowej, nawet jeśli zostanie uznany winnym naruszenia praw pracowniczych, karę odczuje tylko w niewielkim stopniu.

Przypadek Rumuna, choć ciężki i skomplikowany, jest jednak dosyć ekstremalny. Obecnie większość firm transportowych narzeka na brak pracowników, w związku z czym, poza samym wynagrodzeniem, kusi ich też dodatkowymi benefitami – mieszkaniem, samochodem służbowym, a nawet udziałami w firmie. Kierowcy ciężarówek mają zatem sporo możliwości, by zatrudnić się u sprawdzonego pracodawcy, a jeśli firma nie płaci im wynagrodzenia, to żeby odejść i zatrudnić się gdzieś indziej.