Kiedy Anglia zniesie zakaz podróży zagranicznych? Zobacz, co w tej kwestii powiedział Boris Johnson

Fot. Getty

Co Boris Johnson ogłosił w kwestii zniesienia zakazu podróży zagranicznych? Czy swobodne podróżowanie zostanie przywrócone 17 maja? Jakie zasady będą obowiązywać osoby przyjeżdżające do Anglii i wyjeżdżające za granicę? Oto co aktualnie wiadomo w sprawie zniesienia zakazu podróży zagranicznych w Anglii.

Niekonieczne podróże zagraniczne wciąż pozostają zabronione w Anglii. Według pierwotnego planu wychodzenia z lockdownu zakaz ten miał zostać zniesiony 17 maja. Jednak podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Boris Johnson przyznał, że nie może zagwarantować, że termin ten nie zostanie przesunięty na później.

Rząd wyraził nadzieję na to, że mieszkańcy Anglii będą mogli powrócić do swobodnych podróży zagranicznych w tym roku, ale niestety przyznał równocześnie, że „wciąż jest zbyt wcześnie”, by stwierdzić, jakie są realne możliwości i kiedy podróże zostaną przywrócone. W związku z tym angielskie władze aktualnie nadal odradzają rezerwowanie wakacyjnych wyjazdów.

Słowa członków rządu i ich niepewność co do zniesienia zakazu podróżowania na zaledwie sześć tygodni przed planowanym rozluźnieniem zasad dla podróżnych, zaniepokoiły wiele osób, stawiając pod znakiem zapytania nie tylko wiosenne plany wyjazdowe, ale również te wakacyjne. Boris Johnson ogłosił jednak, że rząd zamierza wprowadzić system „sygnalizacji świetlnej”, pomagający zorientować się, jakie ryzyko epidemiczne (a tym samym ryzyko związane z kwarantanną w Anglii) niesie ze sobą podróż do poszczególnych państw.

Jak ma wyglądać system „sygnalizacji świetlnej”? Czy z wypowiedzi premiera da się przewidzieć, jakie zasady dotyczące podróży zagranicznych, będą obowiązywać tego lata? Kiedy rząd ogłosi decyzję w sprawie zniesienia zakazu niekoniecznych podróży zagranicznych? Oto, co jak na razie wiadomo w kwestii podróży zagranicznych poza UK.

Kiedy rząd ogłosi datę wznowienia podróży zagranicznych?

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier powiedział, że angielskie władze chcą przywrócić swobodę podróżowania tak szybko, jak tylko będzie to bezpieczne. Aktualnie jednak dopiero szacowane jest ryzyko epidemiczne związane z poszczególnymi państwami. W rządowych dokumentach zapisano, że na chwilę obecną rząd nie jest w stanie określić, kiedy podróże zagraniczne znów będą dozwolone:

„Nie jesteśmy jeszcze w stanie potwierdzić, że niekonieczne podróże międzynarodowe mogą zostać wznowione (…) [rząd - przyp. red.] potwierdzi z wyprzedzeniem, czy niekonieczne podróże zagraniczne mogą zostać wznowione 17 maja, czy też będziemy musieli poczekać dłużej, zanim zniesiemy ograniczenia w podróżach”.

Aby mieć pewność, że podróże zagraniczne są bezpieczne, rząd zamierza zwlekać z ostateczną decyzją o ich wznowieniu tak długo, jak to możliwe. Z dotychczasowych wypowiedzi można przypuszczać, że decyzja powinna zapaść 10 maja. Nie jest to jednak pewna data ogłoszenie może pojawić się zarówno wcześniej, jak i później.

Podróże zagraniczne. Jak ma wyglądać system „sygnalizacji świetlnej”?

Szczegóły dotyczące pomysłu wprowadzenia systemu „sygnalizacji świetlnej” dla podróży zagranicznych do Anglii z poszczególnych państw i terytoriów globu, nie zostały jeszcze ogłoszone. Jak na razie wiadomo jednak, że system ma zawierać trzy kategorie - green, amber, red.

W kategorii greenznajdą się terytoria, z których podróżni nie będą musieli przechodzić kwarantanny po przyjeździe do Anglii. Jak na razie do tej grupy zaliczono jedynie Republikę Irlandii. W tej grupie na razie nie wykluczone są jednak dwa płatne testy - przed podróżą i po przyjeździe do Anglii. W kategorii redmają znaleźć się kraje z największym ryzykiem epidemicznym. Podróżni z tych krajów będą objęci obowiązkową 10-dniową kwarantanną hotelową, która najprawdopodobniej nie będzie mogła być skrócona. Tutaj również najprawdopodobniej konieczne będą co najmniej dwa płatne testy. Z kolei większość państw ma trafić do kategorii amber. Podróżni z tych krajów będą musieli przejść 10-dniową kwarantannę domową po przyjeździe do Anglii. Nie wykluczona jest możliwość skrócenia tej kwarantanny po otrzymaniu negatywnego wyniku testu, wykonanego piątego dnia kwarantanny. Dodatkowo, tutaj również najprawdopodobniej konieczne będą co najmniej dwa płatne testy.

Więcej informacji - w tym lista państw zaliczonych do poszczególnych kategorii - ma zostać ogłoszonych wkrótce, jednak nie podano kiedy dokładnie. Kolejna ważna konferencja prasowa na Downing Street powinna odbyć się pod koniec tygodnia.