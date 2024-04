Holandia Kaucje za plastikowe butelki mogą wzrosnąć do 50 eurocentów

Jak podaje portal informacyjny FD w przyszłym roku w Holandii kaucja za plastikową butelkę ma wzrosnąć do kwoty 50 eurocentów. Podwyższenie tej stawki ma zachęcić konsumentów do ich oddawania, dzięki czemu zostaną one poddane recyklingowi.

Wymuszenie na producentach napojów zwiększenia kwoty kaucji, którą potem zwracana byłaby przy zwrocie butelki, będzie sposobem na uniknięcie kary w wysokości 250 milionów euro. Jak podaje serwis „Dutch News” to właśnie grozi całej branży, jeśli w przyszłym roku nie osiągnie celów określonych w zakresie recyklingu. Sugestię tę zawarto w poufnym piśmie wysłanym przez inspektorów Inspectie Leefomgeving en Transport do Verpact, a więc agencji odpowiedzialnej za organizację działań recyklingowych w kraju, jak donoszą holenderskie media.

Czy kaucja przy kupnie plastikowych butelek wzrośnie?

Działający w Holandii system kaucyjny ma zachęcać do zwrotu plastikowych butelek. Dzięki temu zwiększa się ilość ponownie wykorzystanych opakowań tego typu w obiegu i zmniejsza się potrzeba zużywania zasobów do produkcji nowych butelek. Obecnie za duże plastikowe butelki pobierana jest kaucja w wysokości 25 centów, a za małe – 15 centów. W ramach proponowanych zmian w ramach recyklingu do obiegu włączono by także butelki po nabiale i sokach owocowych, które stanowią około 16% wszystkich sprzedawanych butelek plastikowych.

W swoich założeniach w recyklingowi ma zostać poddanych aż 90% butelek po napojach. Obecnie odsetek ten utrzymuje się na poziomie 70%. Jak podano w zeszłym miesiącu, konsumentom nie udało się odzyskać aż 87 mln euro z kaucji za plastikowe butelki w 2022 roku. Co roku w Holandii kupuje się około 700 milionów dużych plastikowych butelek i miliard małych, a w 2022 r. konsumenci zwrócili zaledwie 68% tych butelek.

Kiedy te zmiany wejdą w życie?

Jak podaje „Dutch News”, jeśli inspektorzy ILT postawią na swoim, to podwyżka kaucji wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku. Stawka zostanie ponownie obniżona dopiero po osiągnięciu celu na poziomie 90% w zakresie recyklingu.

ILT odmówiło szczegółowych komentarzy na temat rzeczonego pisma. Potwierdzono jednak, że branży może grozić kara. Verpact stwierdził, że „kontaktował się” z ministerstwem, ale także odmówił dalszych komentarzy.