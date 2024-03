Katastrofa samolotu przy autostradzie w Nashville. Nikt nie przeżył

W Nashville w stanie Tennessee przy autostradzie miała miejsce katastrofa samolotu. Wiadomo, że nikt nie przeżył, a ze wstępnych ustaleń wynika, że w maszynie znajdowało się pięć osób.

W poniedziałek czasu lokalnego w Nashville doszło do katastrofy niewielkiego samolotu, którym leciało najprawdopodobniej pięć osób. Policja próbuje ustalić przyczynę dokładną wypadku, a także skąd leciał samolot.

Maszyna, w której najprawdopodobniej doszło do awarii silnika, spadła na ziemię tuż przy autostradzie międzystanowej nr 40 w zachodniej części miasta. Rzecznik miejscowej policji poinformował, że na lotnisku John Tune w Nashville o godzinie 19.40 w poniedziałek wieża kontrolna odebrała wiadomość od pilota samolotu.

Poinformował on o problemach z silnikiem i zasilaniem prosząc o pozwolenie na lądowanie. Otrzymał na nie zgodę. Jednak chwilę później pilot przekazał przez radio informację, że samolot nie dotrze na lotnisko. Następnie maszyna rozbiła się przy autostradzie i eksplodowała.

Służby ratunkowe przybyły na miejsce zdarzenia, ale nikogo nie udało się uratować z osób, które były na pokładzie.

Policja w Nashville poinformowała w serwisie X (byłym Twitterze): „Jednosilnikowy samolot rozbił się na wschodnim pasie I-40 tuż za zjazdem Charlotte (Pike). Kilka osób, które były na pokładzie, zginęło. Próbujemy ustalić, skąd wystartował samolot”.

Rzeczniczka straży pożarnej w Nashville, Kendra Loney podała, że nikt z kierowców jadących autostradą nie odniósł obrażeń w związku z katastrofą samolotu. Poinformowano, że żaden pojazd ani budynek nie został uszkodzony.

Burmistrz Nashville Freddie O’Connell napisał w poście w serwisie X: „Nasze myśli są z bliskimi wszystkich osób, które znajdowały się na pokładzie jednosilnikowego samolotu, który rozbił się dziś wieczorem w pobliżu autostrady międzystanowej nr 40. Chcę także podziękować służbom ratunkowym, które szybko przybyły na miejsce i ugasiły pożar”.

Wiadomo, że na miejscu katastrofy dochodzenie prowadzi Federalna Administracja Lotnicza wraz z Krajową Radą Bezpieczeństwa Transportu.

BREAKING: A single-engine airplane has crashed off the eastbound lanes of I-40 just past the Charlotte Pk exit. Several persons on board are deceased. Work continues to determine from where the plane originated. pic.twitter.com/6tyBa3UCpB

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 5, 2024