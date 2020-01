Katastrofa samolotu pasażerskiego w Teheranie - zginęło 176 osób. Jako przyczynę podano awarię silnika [wideo]

Aż 176 osób zginęło w katastrofie samolotu pasażerskiego w Teheranie, do której doszło w środę. Ambasada Ukrainy w Iranie podała, że przyczyną była awaria silnika, a nie akt terroru. Udało się także odnaleźć czarne skrzynki.

Niedaleko lotniska Teheran-Imam Khomeini w Iranie rozbił się samolot pasażerski ukraińskich linii lotniczych UIA, na którego pokładzie znajdowało się 176 osób. Poinformowano, że odnaleziono już czarne skrzynki i stwierdzono, że „mimo uszkodzeń nadal możliwe jest odzyskanie zapisanych danych”.

Samolot ukraińskich linii lotniczych rozbił się chwilę po starcie z lotniska w Teheranie. Na pokładzie było 167 pasażerów oraz 9 członków załogi – jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy – wszyscy zginęli.

Premier Ukrainy napisał na Facebooku: „Obecnie sprawdzamy liczbę obywateli Ukrainy, którzy znajdowali się na pokładzie. Według wstępnych danych zarejestrowanych było 167 pasażerów oraz dziewięciu członków załogi”.

Rzecznik agencji lotnictwa cywilnego, Reza Dżafarzadeh powiedział:

- Po starcie z lotniska Imama Chomeiniego samolot spadł na ziemię pomiędzy miejscowościami Parand i Szahriar – dodał także, że na miejscu prowadzone jest dochodzenie w sprawie okoliczności katastrofy.

Zgodnie z informacją podaną przez ambasadę Ukrainy w Iranie – katastrofa ukraińskiego samolotu pasażerskiego nie była aktem terroru, a jako przyczynę podano awarię silnika. Nic jednak nie wskazuje na to, że przed katastrofą pojawił się jakikolwiek problem, gdyż przedstawiciel Irańskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego Hasan Razaejfar oświadczył, że samolot nie sygnalizował awaryjnej sytuacji.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, że przed katastrofą z samolotu wydobywały się płomienie, następnie doszło do wybuchu.

Ukrainian Boeing 737 crashes outside Tehran before dawn today with 180 on board. Video of the aircraft apparently ablaze before the crash. pic.twitter.com/IkUL6Y6gJj