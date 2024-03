Praca i finanse Karty lojalnościowe – co oferują największe supermarkety w UK?

Na jakie przywileje mogą liczyć posiadacze kart lojalnościowych w poszczególnych supermarketach w UK? Oto korzyści, jakie w największych sieciach wiążą się z przystąpieniem do programu lojalnościowego.

Tesco Clubcard

Nie ulega wątpliwości, że Tesco Clubcard jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych kart lojalnościowych na Wyspach. Jej początki sięgają 1995 r., a posiadacze Tesco Clubcard mogą liczyć na szereg zniżek w trakcie zakupów robionych zarówno stacjonarnie, jak i online (sięgają one od kilkudziesięciu pensów do nawet kilku funtów). Poza tym kupujący otrzymują jeden punkt za każdego wydanego w Tesco funta, a także jeden punkt za każde dwa litry zatankowanego na stacjach Tesco paliwa. Każdy punkt Clubcard warty jest 1 pens, a uzbieraną sumę można przeznaczyć na kolejne zakupy. Eksperci Which? szacują, że Tesco Clubcard w portfelu pozwala zaoszczędzić nawet 6 proc. na standardowych zakupach w supermarkecie.

Marks & Spencer Sparks

Program lojalnościowy Marks & Spencer’s – Sparks działa nieco inaczej niż Tesco Clubcard. Nie umożliwia on bowiem wiernym klientom zbierania punktów podczas zakupów, ale zamiast tego przyznaje im spersonalizowane kupony. A czasami nawet darmowe produkty/przedmioty. Oferty różnią się w zależności od tygodnia. Raz są to na przykład zniżki na owoce i warzywa, a innym razem atrakcyjne zniżki na produkty gospodarstwa domowego. Na stronie Marks & Spencer czytamy, że program Sparks „daje szansę otrzymania drobnych upominków i produktów w ramach podziękowania”. Poza tym każdego tygodnia członek Sparks otrzymuje możliwość zrobienia zakupów za darmo.

Lidl Plus

Karty lojalnościowe oferują także dyskonty, które co miesiąc wygrywają we wszystkich rankingach na najtańsze supermarkety w UK. Lidl Plus pozwala uzyskać atrakcyjne zniżki, a do tego w każdym miesiącu, po osiągnięciu określonego progu wydatków, jej posiadacze otrzymują jakiś bonus. Może to być darmowy wypiek do odebrania w sklepie (za każde wydane 50 funtów) lub kupon rabatowy (2 funty za każde 100 funtów). Poza tym w każdy czwartek posiadacze Lidl Plus otrzymują kupony, z których mogą skorzystać w trakcie następnych zakupów.

ASDA Rewards

ASDA zachwala swój program lojalnościowy, twierdząc, że konsumenci otrzymują „funty, a nie punkty”. Członkowie programu dostają „funty” za zakup specjalnie oznaczonych produktów. Poza tym wierni konsumenci otrzymują regularne, 10-proc. zniżki na wybrane produkty.

Morrisons More

Program lojalnościowy Morrisons More pozwala na zbieranie punktów i wymienianie ich na konkretne zniżki. Wierni klienci Morrisons mogą zbierać punkty podczas zakupów w sklepach stacjonarnych lub online, a punkty są też przyznawane za tankowanie paliwa na stacjach sieci (pięć punktów za każdy litr paliwa). Za każde 5000 punktów klient otrzymuje kupon o wartości 5 funtów.

Sainsbury’s Nectar

Sainsbury’s oferuje swoim klientom program lojalnościowy Nectar. Sieć szczyci się, że od jego uruchomienia w 2002 r. do programu przystąpiło aż 18 milionów ludzi. I trudno się temu w zasadzie dziwić, biorąc pod uwagę szereg korzyści płynących z posiadania karty Nectar. Ta bowiem umożliwia zarówno korzystanie z atrakcyjnych zniżek na wybrane produkty, jak i gromadzenie punktów, które później wymieniane są na gotówkę do wykorzystania w trakcie zakupów. Jednak, co ciekawe, punkty można wykorzystać nie tylko w sklepach Sainsbury’s, ale też robiąc zakupy u partnerów sieci – British Airways, eBay czy Argos. Wierni klienci otrzymują wreszcie spersonalizowane vouchery, do wydania zarówno stacjonarnie, jak i online.

Iceland Bonus Card

Program lojalnościowy posiada także sieć Iceland. Szczególnie atrakcyjne oferty czekają tu na wiernych klientów powyżej 60. roku życia – w każdy wtorek mogą oni zrobić zakupy z 10-proc. zniżką na wszystkie produkty. Pozostali posiadacze Iceland Bonus Card otrzymują 1 funta za każdym razem, gdy ich saldo oszczędności powiększy się o 20 funtów. Natomiast dodatkowo członkowie programu lojalnościowego mogą skorzystać z ekskluzywnych promocji podczas zakupów oraz mogą liczyć na bezpłatną dostawę do domu w przypadku zamówienia przekraczającego 25 funtów w sklepie i powyżej 40 funtów online.