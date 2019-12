"Johnson musi musi zgodzić się na referendum" - Nicola Sturgeon zapowiada dalszą walkę o niepodległość Szkocji

Szkocja nie ustaje w dążeniach niepodległościowych - Nicola Sturgeon już w przyszłym tyodniu ma zwrócić się do rządu w Londynie i przedstawić dokument uzasadniający przeprowadzenie kolejnego referendum.

SNP w wyborach zdobyło 48 mandatów, umacniając swoją pozycję w parlamencie, zyskując 13 krzeseł w Westminsterze więcej. Ugrupowanie osiągnęło drugi najlepszy wynik w historii. Konsekwentna kampania prowadzona przez Nicolę Sturgeon przyniosła skutek i Szkocka Partia Narodowa mogła odbębnić sukces w grudniowej elekcji. Szefowa autonomicznego rządu szkockiego nie ma wątpliwości, że głos oddany na SNP jest jednocześnie głosem za szkocką niepodległością. Nie ma wątpliwości, że Sturgeon potraktuje wyniki wyborów, jako wzmocnienie mandatu społecznego do dalszej walki o kolejne referendum.

W piątek liderka SNP odbyła telefoniczną rozmowę z nowym-starym premier Borisem Johnsonem i po raz kolejny zapowiedziała, że szkocki rząd już w przyszłym tygodniu przedstawi dokument uzasadniający przeprowadzenie kolejnego referendum niepodległościowego. - Stanowczo powiedziałam mu, że mam mandat, by zaoferować ludziom wybór. Powtórzył swój sprzeciw wobec tego - komentowała Sturgeon w Dundee podczas spotkania z wybranymi posłami. - Ale spójrzmy na rzeczywistość - wybory w tym tygodniu były dla Szkocji przełomowym momentem - konkludowała.

- Szkocja bardzo wyraźne chce innej przyszłości niż ta, która została wybrana przez większość w pozostałej części Zjednoczonego Królestwa, i Szkocja chce mieć prawo do decydowania o własnej przyszłości. Torysi - choć bez wątpienia tak długo, jak to możliwe, będą wściekać się na rzeczywistość - muszą ją zaakceptować i zrozumieć. Zostali odrzuceni w Szkocji. Postawili kwestię sprzeciwu wobec referendum niepodległościowego na karcie do głosowania i stracili poparcie, stracili ponad 50 proc. miejsc - to była katastrofalna porażka torysów w tej sprawie - mówiła Sturgeon.

Przypomnijmy, premier Johnson wielokrotnie zaznaczał, że nie ma szans na przeprowadzenie referendum w sprawie niepodległości Szkocji. W telewizji Sky News w programie "Sophy Ridge on Sunday" brytyjski premier wydał stanowczą deklarację w kwestii ewentualnych starań Szkotów o niepodległość. Jego rząd nie udzieli zgody na kolejne prawnie wiążące referendum w kwestii "oderwania się" Szkocji od reszty Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem tego typu referendum zdarzają się "raz na pokolenie" i w tej perspektywie miało miejsce całkiem niedawno, bo pięć lat temu, w 2014 roku.

- Nie, nie chcę jeszcze jednego. Nie widzę żadnego powodu, by wobec takich zapewnień (że to jednorazowe wydarzenie) do tego wracać - mówił pytany o wydanie zgody na ewentualny wniosek w sprawie referendum, który zapowiedziała Nicola Sturgeon.

Przypomnijmy, poprzednie referendum odbyło się w 2014 roku. Za odłączeniem się od struktur UK było wówczas 44,70% głosujących, a za pozostaniem częścią Zjednoczonego Królestwa - 55,30%. Frekwencja wyniosła 84,59%. Nieco później, w 2017 roku szkocki rząd złożył kolejny wniosek na mocy Section 30 do premier Theresy May. Został on jednak odrzucony, a ówczesny rząd uzasadniał taką decyzje sytuacją związaną z Brexitem.

Obecnie, według sondaży poparcie dla idei niepodległej Szkocji rośnie, choć wciąż w większości są osoby, które uważają, że ich ojczyzna powinna być częścią Zjednoczonego Królestwa.