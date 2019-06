"Jihadi Jack" chce wrócić do UK - zapewnia, że "nie będzie wysadzać żadnych Brytyjczyków"

W wywiadzie dla "Sky News" słynny "Jihadi Jack" żałuje tego, co zrobił

Pierwszy Brytyjczyk o białym kolorze skóry walczący dla ISIS błaga o możliwości powrotu do UK - słynny "Jihadi Jack" żałuje tego, co zrobił. Czuje się winny i wie, że zgotował piekło swoim rodzicom.

Przebywający obecnie w kurdyjskim więzieniu w Syrii mężczyzna udzielił wywiady portalowi "Sky News". "Jihadi Jack" czyli Jack Letts wyjechał z Wielkiej Brytanii we wrześniu 2014 roku. Okłamał swoich rodziców, że chce studiować kulturę arabską w Kuwejcie, gdy tak naprawdę przyjął imię Ibrahim Muhammad udał się do Syrii, aby dołączyć do armii Państwa Islamskiego. Gdy podejmował decyzję o dołączeniu do dżihadystów Letts miał zaledwie dwadzieścia lat. Dziś nie ma wątpliwości, że popełnił złą decyzję.

W pierwszym materiale filmowym zrealizowanym przez brytyjskich dziennikarzy po tym, jak jego rodzice - Sally Lane i John Letts - zostali skazani za wspieranie działań terrorystycznych, Jack przyznaje, że czuje się okropnie. - Czuję się winny, od tego zacznijmy - to jego pierwsze słowa. - To ja jestem powodem, dla którego oni muszą przez tego przechodzić. Nawet, jeśli teraz siedzę w więzieniu to odpowiedzialność spoczywa na mnie.

W miniony piątek 58-letni farmer, który prowadził ekologiczną uprawę zboża i 57-letnia kobieta zatrudniona jako redaktora w wydawnictwie zostali skazani w londyńskim sądzie Old Bailey`s. Pomimo licznych ostrzeżeń dotyczących tego, czym zajmuje się ich syn po wyjeździe, cały czas wspierali go finansowo. Przesłali lub próbowali przesłać 1723 funtów do Syrii wbrew ostrzeżeniom policji. Sąd wydał w ich sprawie wyroki w zawieszeniu.

Jak relacjonuje "Jihadi Jack" rodzice przesyłali mu te pieniądze, bo chcieli żeby wrócił do domu. Mężczyzna zapewnia, że zaspokajały one jego podstawowe potrzeby, jak na przykład kupno zwykłych okularów korekcyjnych. - Chciałbym móc się z nimi jeszcze zobaczyć. Pragnę tego bardziej, niż czegokolwiek innego w życiu - komentował.

Skruszony były terrorysta przyznaje również, że "Brytyjczycy to jego rodacy" i "nie mam zamiaru ich wysadzać w powietrze". Państwo Letts w wywiadzie dla "Mail on Sunday", który został przeprowadzony już po wydaniu wyroku w Old Bailey przyznali, że ich życie legło w gruzach, a ostatnie trzy lata były niczym najgorszy koszmar.