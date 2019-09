Jesteś osobą samozatrudnioną? Koniecznie weź to pod uwagę!

Ubezpieczenie dla self-employed w UK – na co zwrócić uwagę, jeśli pracujesz na własny rachunek.

Zdecydowana większość Polaków przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii to ludzie młodzi i zdrowi. Zazwyczaj wybieramy wyspy w celach zarobkowych, aby zdobyć doświadczenie, studiować lub po prostu jesteśmy ciekawi świata.

Niezależnie od tego, jaki jest cel naszego pobytu w UK, jedno łączy nas wszystkich – aby normalnie żyć i funkcjonować musimy pracować. Bez płynności finansowej nie będziemy w stanie opłacić podstawowych zobowiązań finansowych takich jak mieszkanie, jedzenie, transport, hobby, itp.

Świadomość naszych rodaków odnośnie obowiązującego prawa, świadczeń socjalnych i ubezpieczeń często jest niewystarczająca i niekiedy budzimy się z tak zwaną ręką w nocniku.

Obecnie w Wielkiej Brytanii, jaki i w całym zachodnim świecie rynek pracy i zatrudnienia nabiera nowych kształtów. Wiele osób odkrywa, że stałe godziny pracy od 9 do 17 nie są dla nich i szukają innych sposobów na to, aby ich życie zawodowe lepiej pasowało do prywatnego. Jest wiele powodów dla, których ludzie wybierają rejestrację jako self-employed w UK. Prowadzenie własnej działalności ma wiele zalet tj. elastyczne godziny pracy lub rozliczanie kosztów. W niektórych przypadkach decyzję o samozatrudnieniu wymusza też po prostu rodzaj pracy jaki wykonujemy (np. branża budowlana) lub wymagania zleceniodawcy. Czasami są to problemy z dostępem do opieki nad dziećmi, rosnące koszty dojazdów, a czasami bardzo popularny freelancing i możliwość realizowania pasji z domu lub każdego innego miejsca na świecie.

Zapytaj siebie uczciwie, co potrzebujesz, żeby zacząć?

To naturalne, że zwykle zakładając swój własny business, w pierwszej kolejności myślimy o jego właściwym wyposażeniu i zakupie niezbędnych narzędzi. Czasem będzie to piec do pieczenia chleba, fotel fryzjerski, czasem szpachelka i pędzel, innym razem laptop i telefon. Oczywiście to wszystko jest bardzo istotne, ale… równie, a może bardziej istotne jest podjęcie decyzji o formie działalności (sole trader czy limited company) oraz właściwe ubezpieczenie naszego businessu np. od odpowiedzialności cywilnej. Wypadki zdarzają się wszystkim, nawet najbardziej wykwalifikowanym osobom. Nie popełniajmy więc błędu, myśląc „mi nic złego się nie przytrafi”.

Ubezpieczenie Public Liability w Wielkiej Brytanii chroni nas przed odpowiedzialnością względem osób trzecich i potencjalnym szkodom jakie możemy wyrządzić naszym klientom lub ich własności. Pewnie nie jeden z nas słyszał jak naciągane i niedorzeczne są często roszczenia niektórych z nich. Ubezpieczenie to można także poszerzyć o ubezpieczenie wyposażenia lub zawartości magazynu.

Warto nadmienić, że ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe, ALE często gdy pracujemy jako podwykonawca dla dużych firm, np. w branży budowlanej (ale nie tylko) contractor będzie wymagał od nas przedstawienia dokumentu polisy ubezpieczenia.

W niektórych branżach posiadanie ubezpieczenia Public Liability, służy także przewadze konkurencyjnej. Zapytaj sam siebie, czy nie wybrałbyś chętniej usług osoby, która ma taką polisę?

W przypadku natomiast jeśli nasza firma zatrudnia jakiekolwiek osoby – tutaj wymogiem będzie posiadanie Employers Liability.

Zapewnij sobie bezpieczeństwo finansowe.

To może wydawać się oczywiste, ale kiedy staniesz się osobą samozatrudnioną, poświęcisz regularną wypłatę, płatne urlopy i ewentualne bonusy pracownicze (ubezpieczenie, benefits of kind), do których możesz być przyzwyczajony. Dlatego tak istotne jest, aby mieć zapewnioną stabilizację finansową.

Eksperci od oszczędzania doradzają, że każdy z pracujących powinien mieć odłożone na koncie równowartość od 3 do 6 miesięcznych przychodów. Jednocześnie należy pamiętać, że tak samo ważne jak nawyk oszczędzania, jest właściwe ubezpieczenie. Zadajmy sobie pytanie, co się stanie, jeśli choroba lub wypadek wykluczy nas czasowo z wykonywania pracy? Na jaką pomoc możemy liczyć w takim wypadku? Niestety, w UK osoba samozatrudniona może jedynie starać się o zasiłek Employment Support Allowance (ESA), którego stawki przez pierwsze 13 tygodni są na poziomie £57.90 na tydzień dla osób poniżej 25. roku życia i £73.10 na tydzień dla osób powyżej 25. roku życia.

Warto więc pomyśleć o planie „B”. Najpopularniejszym rozwiązaniem, na jakie warto zwrócić uwagę jest ubezpieczenie od niezdolności do pracy (Private Sick Pay). Jest ono najbardziej wszechstronnym ubezpieczeniem zdrowotnym w UK, które gwarantuje wypłatę comiesięcznej renty zdrowotnej, zastępując nasze przychody, nawet do emerytury! Nie zależnie czy zachorowaliśmy, ulegliśmy wypadkowi czy kontuzji, jeżeli GP potwierdzi, że nie jesteśmy w stanie wykonywać swojej pracy, przez co nie osiągamy naszych przychodów. Ubezpieczenie to może pokrywać okres niedyspozycji, już od 1 dnia przebywania na zwolnieniu, dając nam pewność, że nasza płynność finansowa pozostanie niezachwiana, a nasze zobowiązania uregulowane na czas.

Ogromna część self-employed pracuje w branżach budowlanych, transportowych, sprzątających, opieki nad dzieci i osobami starszymi, wiec są to osoby przede wszystkich zaangażowane w prace manualne. Tym samym ryzyko, że coś nam może się przydarzyć jest ogromne. Mówimy tutaj przede wszystkim o rożnego rodzaju wypadkach, kontuzjach i chorobach, przez które pozostajemy bez dochodu przez kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat.



Warto też wziąć pod uwagę ubezpieczenie od poważnych zachorowań i trwałego inwalidztwa. Tego typu polisy można również rozszerzyć o dodatkowe benefity, np. wypadkowa opcja od złamań i pęknięć kości, pobyt w szpitalu, itp.

Zoptymalizuj swoją działalność

Gdy mamy dobry plan na business, sumiennie wykonujemy swoją pracę i mamy zadowolonych klientów, zwykle tylko kwestią czasu jest wzrost przychodów i rozwój firmy. Przyjdzie taki czas, że będziemy szukać rozwiazań, które pomogą działać nam jeszcze efektywniej i poszukać porady w kwestiach optymalizacji podatkowej.

Z myślą o jedno lub kilkoosobowych spółkach limited i luki na rynku w postaci ubezpieczeń pracowniczych dedykowanych dla mikro-przedsiębiorców, pojawily się na rynku ubezpieczenia na życie o nazwie Relevant Life, których główną zaletą są właśnie potecjalne oszczędności podatkowe.

Rozwiązanie to, zostało tak zaprojektowane, aby dać możliwość opłacania miesięcznych składek ubezpieczenia na życie z konta firmowego i możliwości zaksięgowania ich jako wydatków firmowych, a zatem uniknięcia podatków, jak miałoby to miejsce w przypadku opłacenia ich z naszego dochodu osobistego. Do każdej polisy na życie Relevant Life, jest sporządzane powiernictwo i wyznaczani beneficjenci, czyli osoby do których ma trafić odszkodowanie, po śmierci ubezpieczonego. Wypłata odszkodowania dokonuje się poza spółką limited i trafia bezpośrednio do osób wskazanych, nie podlegając też podatkowi od spadków.

Jaką firmę wybrać?



Statystycznie wypłaty odszkodowań w rożnych firmach wahają się, dlatego ważne jest przeanalizowanie odpowiedniej opcji z doświadczonym doradcą finansowym, który wytłumaczy nam dostępne możliwości oraz pomoże wybrać ubezpieczalnie, która ma wysoką wypłacalność odszkodowań, jak również właściwą dla nas polisę.



Przy wyborze oferty i ubezpieczyciela, warto skorzystać z usług licencjonowanego brokera ubezpieczeń w UK, który ma w swojej ofercie polisy z różnych firm ubezpieczeniowych i pomoże dobrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla nas.

