Jest oficjalne potwierdzenie rządu! Okres przejściowy po Brexicie nie zostanie przedłużony

To jest już pewne - brytyjski rząd nie będzie ubiegał się o roczne lub dwuletnie wydłużenie "transistion period", które poprzedza fakt opuszczenia struktur Unii Europejskiej. Potwierdził to Michael Gove w dniu dzisiejszym. "Czas na przedłużenie już minął" - skwitował Gove.

W poście na Twitterze Gove powiedział, że przewodniczył "konstruktywnemu" spotkaniu Wspólnego Komitetu UE z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych Marosem Sefcoviciem. "Formalnie potwierdziłem, że Wielka Brytania nie wydłuży okresu przejściowego, a termin przedłużenia już minął. 1 stycznia 2021 roku odzyskamy pełną kontrolę i odzyskamy naszą niezależność polityczną i gospodarczą" - pisał.

I just chaired a constructive EU Joint Committee meeting with @MarosSefcovic



I formally confirmed the UK will not extend the transition period & the moment for extension has now passed. On 1 January 2021 we will take back control and regain our political & economic independence pic.twitter.com/nZjNpez8LI