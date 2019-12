Jakie zmiany zostaną wprowadzone w Universal Credit i innych zasiłkach po tym, jak konserwatyści doszli do władzy?

Od samego początku Universal Credit był ostro krytykowany przez organizacje działające na rzecz ubogich, ale stanowczo popierany przez Partię Konserwatywną. Jak zwycięstwo torysów w wyborach przełoży się na system dotyczący zasiłków w Wielkiej Brytanii? Okazuje się, że nowy rząd chce wprowadzić pewne zmiany.

Osoby pobierające Universal Credit zastanawiają się, w jaki sposób zwycięstwo w wyborach Partii Konserwatywnej znanej ze swojej restrykcyjnej postawy nie tylko wobec imigrantów, ale także osób korzystających z pomocy socjalnej, wpłynie na system dotyczący zasiłków.

Universal Credit, zwany też zasiłkiem powszechnym, sumuje w sobie siedem świadczeń: Child Tax Credit, Housing Benefit, Income Support, Income-based Jobseeker’s Allowance (JSA), Income-related Employment and Support Allowance (ESA) i Working Tax Credit.

Z uwagi na bardzo często wydłużony czas oczekiwania na wypłatę zasiłku, jak również restrykcyjne przepisy dotyczące jego udzielania lub odbierania, Universal Credit jest szeroko krytykowany w Wielkiej Brytanii.

Partia Pracy przed wyborami obiecywała rezygnację z tego systemu i zastąpienie go innym twierdząc, że zasiłek powszechny wpędził tysiące osób w biedę. W tym samym czasie bank żywności Trussell Trust obarczył winą Universal Credit za wzrost zapotrzebowania na pomoc żywnościową w kraju.

Mimo tych zarzutów Partia Konserwatywna nadal broni tego systemu twierdząc, że zmusza on osoby korzystające ze świadczeń do pójścia do pracy. W swoim manifeście wyborczym Boris Johnson potwierdził, że Universal Credit będzie działał nadal, jednak obiecał zmiany w systemie.

Najważniejszą informacją jest niewątpliwie ta, że konserwatyści zapowiedzieli koniec z zamrożeniem podwyżek zasiłków. Od kwietnia 2020 roku możemy się zatem spodziewać wzrostu stawek Universal Credit oraz innych benefitów o 1,7 proc. wraz ze wzrostem inflacji, a emerytur o 3,9 proc.

Zakończenie zamrożenia zasiłków, które trwało od 2015 roku, będzie kosztować skarb państwa 5 miliardów funtów rocznie – zgodnie z doniesieniami Ministerstwa ds. Pracy i Emerytur.

Partia Konserwatywna zapowiedziała, że „zrobi więcej, aby mieć pewność, iż Universal Credit pomaga najbiedniejszym”, jednak nie przedstawiła w tym względzie żadnych szczegółów. Manifest wyborczy torysów sugeruje także ostrzejsze podejście do oszustw dotyczących zasiłków wyznaczając surowsze kary dla tych, którzy „oszukują system”.

Torysi obiecali także, że zmniejszą liczbę badań, które muszą przejść osoby pobierające zasiłki dla niepełnosprawnych, aby móc dalej otrzymywać świadczenia lub aby w ogóle im je przyznano. Partia zapowiedziała przedstawienie przed końcem 2020 roku National Strategy for Disabled People, czyli sposobu na poprawę systemu zasiłkowego dla osób niepełnosprawnych.

