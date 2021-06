Jaka londyńska dzielnica z dostępem do najlepszych szkół jest najtańsza? [RANKING]

Zależy ci na przystępnym cenowo mieszkaniu w Londynie, ale priorytetowe znaczenie ma dla ciebie również edukacja twojego dziecka, twoich dzieci? Oto ranking, który może okazać się pomocny!

Metoda, którą przyjęto w badaniu, jest w zasadzie bardzo prosta. Zbadano odsetek szkół ocenionych przez Ofsted jako wyróżniające się ("outstanding") we wszystkich 32 gminach stolicy, w tym w City of London, i porównano go ze średnią ceną domu w okolicy. Co się okazało? Optymalnym wyborem dla mieszkającej w Londynie rodziny, której zależy na edukacji dzieci i możliwie niskiej cenie mieszkania jest przeprowadzka do Newham. Gmina położona w wschodniej części miasta, która wraz z 19 innymi gminami wchodzi w skład tzw. Londynu Zewnętrznego, okazała się najtańszym miejscem do życia w Londynie dla rodziców, którzy chcą wysłać swoje dziecko do szkół o ponadprzeciętnym poziomie nauczania.

Dobra edukacja, a mieszkanie w Londynie

W Newham 35 procent szkół zostało ocenionych przez inspektora oświatowego jako wyróżniające się. Z kolei przeciętna cena domu wynosi tam 410 288 funtów (tylko!) i była to szósta najniższa średnia w badaniu. Na drugim miejscu uplasowało się Redbridge, która ma 12. najniższą średnią cenę domu – 456 097,98 funtów, a 39 procent szkół finansowanych przez państwo otrzymało znakomitą ocenę od Ofsted podczas ostatniej kontroli.

Trzecie miejsce na liście zajęło Sutton, którego 33 procent szkół zapewniało odpowiednie zaplecze edukacyjne, a średnia cena domu wyniosła 416 498,86 funtów (siódma najniższa stawka w Londynie). Z kolei Barking and Dagenham znalazło się na samym dnie listy, pomimo najniższej średniej ceny domu w Londynie, wynoszącej 323 953,90 funtów. Dzieje się tak, ponieważ tylko 12 procent szkół zostało odpowiednio oceniano przez Ofsted.

Która z gmin londyńskich jest relatywnie tania i ma dostęp do dobrych szkół publicznych?

Badanie przeprowadzone przez Boiler Central na podstawie danych z ONS wykazało również, że Havering znajdował się blisko końca tabeli. Tylko 16 procent szkół zostało ocenionych jako "outstanding", pomimo, że ceny domów były bardzo przystępne. 378 212,55 funtów to trzecia średnia cena w londyńskiej skali.