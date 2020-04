Jak zadbać o siebie pracując z domu w czasie epidemii? Oto kwestie, których musisz dopilnować pracując zdalnie

Coraz więcej z nas pracuje obecnie ze swoich domów od czasu, gdy rząd wprowadził regulacje dotyczące izolacji ze względu na trwającą pandemię. Jak jednak poradzić sobie z pracą zdalną, do której nie przywykliśmy i uniknąć przepracowania?

Nie dla wszystkich praca zdalna jest szczytem marzeń, zwłaszcza, gdy mają dużo zadań w ciągu dnia, w międzyczasie opiekują się dziećmi i coraz trudniej im uniknąć nadgodzin. Z każdym dniem możemy być coraz bardziej sfrustrowani, taki stan z kolei zmienia się w stres, który sprawia, że w efekcie jesteśmy wyczerpani takim trybem.

Co zatem zrobić, aby nie tylko przetrwać pracę zdalną, ale także sprawić, aby była efektywna? Obecne warunki zarówno pracy jak i życia są dla nas dużym wyzwaniem. Brak stresu w czasie pandemii jest mało realistyczny, jednak możemy wiele zrobić, aby go zredukować do minimum. O co należy zadbać?

Planuj swój dzień

Gdy pracujemy w biurze, wpadnięcie w rutynę jest proste – pierwszą rzeczą, jaką robimy jest sprawdzanie maili, następnie udajemy się na spotkania, lunch itd. Jednak w czasie pracy zdalnej musimy zadbać o bardziej konkretny harmonogram dnia, a także ustalenie sobie granic, których nie przekraczamy.

Nie ma żadnej najlepszej metody pracy z domu, gdyż każdy pracuje inaczej. Niektórzy są bardziej produktywni rano, inni po południu lub wieczorem. Należy zatem zaplanować sobie dzień według indywidualnej efektywności.

Z kolei w trakcie pracy nie możemy zapominać o przerwach i wyznaczeniu sobie racjonalnej ilości pracy etapami.

Nie bądź wielozadaniowy/-a

Mimo że większość z nas jest dumna z tego, że potrafi w tym samym czasie zająć się paroma zadaniami na raz, nie jest to wcale pozytywna cecha. Niezależnie od tego, jak bardzo nam wychodzi wielozadaniowość, nasze mózgi są nią przeciążone. Wiele badań na ten temat dowiodło, że nie jesteśmy stworzeni do wielozadaniowości i w efekcie prowadzi ona do zmęczenia. O wiele lepiej uporamy się z zadaniami, gdy będziemy skupiać się na jednej rzeczy w danym czasie.

Ponadto wielozadaniowość prowadzi także do produkcji hormonu stresu, kortyzolu oraz adrenaliny, które sztucznie stymulują nasz mózg i sprawiają, że nie możemy myśleć jasno i jesteśmy mniej efektywni.

Wyznacz sobie czas wolny

Wielu z nas pracuje wieczorami, mimo że zaczyna rano, zwłaszcza, gdy mamy wrażenie, że nie zrobiliśmy wszystkiego w ciągu dnia. Jednak ważne jest postawienie sobie konkretnych granic, w których kończy się nasza praca i zaczyna czas wolny. Paradoksalnie prowadzi to także do większej wydajności w wyznaczonym czasie pracy i redukcji niepotrzebnego zmęczenia.

