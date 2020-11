Jak sprzedać dom w Wielkiej Brytanii w czasie kryzysu związanego z pandemią bez ponoszenia dodatkowych kosztów?

Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii idą w górę, co jest dobrą informacją dla tych, którzy chcą sprzedać swój dom, gdyż mogą na tym więcej zarobić. W czasie obecnego kryzysu związanego z pandemią przedsięwzięcie to nie musi być wcale kłopotliwe i – co więcej - możemy także ustrzec się przed dodatkowymi kosztami związanymi z całą procedurą. Jak to zrobić?

Najnowsze dane z rynku nieruchomości powinny ucieszyć osoby, które myślą o sprzedaży swojego domu w Wielkiej Brytanii. Okazuje się bowiem, że można na nim teraz więcej zarobić niż jeszcze parę miesięcy temu. W sierpniu tego roku mieliśmy do czynienia z największym wzrostem cen nieruchomości od ostatnich 16 lat (wzrosły one o 2 proc. do średniej wartości 224 123 funtów).

Jak sprzedać dom w Wielkiej Brytanii nie popadając w koszty?

Sprzedaż domu w Wielkiej Brytanii nie musi być wcale problematyczna, nawet w czasie trwającej pandemii. Obecnie na rynku dostępna jest szeroka i profesjonalna pomoc online, dzięki czemu nie tylko zachowujemy środki ostrożności, ale także na tym oszczędzamy, gdyż usługi świadczone przez wirtualne agencje nieruchomości są znacznie tańsze od tych, które oferują stacjonarne biura. Ponadto mamy także gwarancję, że nic na tym nie tracimy, gdyż - w przypadku gdy dom nie sprzeda się w określonym czasie - agencja wirtualna nie pobiera żadnej prowizji.

Na czym polega pomoc wirtualnego agenta nieruchomości?

Korzystając z pomocy wirtualnej agencji nieruchomości, którym jest np. działająca na brytyjskim rynku Yopa.co.uk, możemy przede wszystkim liczyć na kilkukrotnie niższą prowizję od tych, które narzucają tradycyjne biura, a także profesjonalne zajęcie się naszą sprawą przez osoby doświadczone, co wiąże się nie tylko z szybszym znalezieniem klienta, ale także dopilnowaniem procedur wymagających wiedzy z zakresu prawa nieruchomości.

Jedną z najkorzystniejszych opcji jest wspomniana już zerowa prowizja w przypadku, gdy nieruchomości nie uda się sprzedać w określonym czasie (No sale, No Fee), co oferuje właśnie serwis Yopa, który współpracuje z lokalnymi agentami nieruchomości nadzorującymi proces sprzedaży, aby przebiegała bez jakichkolwiek problemów.

Od czego zacząć?

Jeśli chcemy skorzystać z pomocy wirtualnej agencji nieruchomości, powinniśmy w pierwszej kolejności zamówić bezpłatną wycenę domu – w tym celu wystarczy wypełnić prosty formularz online pod adresem: yopa.co.uk/property-valuation, aby umówić się z lokalnym agentem. Jeśli zdecydujemy się na współpracę, agent przygotuje ofertę sprzedaży i zacznie szukać dla nas klienta. Wygodne jest również to, że możemy zdecydować się na pokazanie nieruchomości samodzielnie potencjalnemu klientowi lub zlecić to agentowi, co wiąże się z dodatkową opłatą.

Korzystne dla sprzedawcy jest również to, że może rozłożyć płatność dla agencji na miesięczne raty. Szczegółowy cennik dla wirtualnej agencji nieruchomości Yopa znajdziemy pod adresem: yopa.co.uk/fees.

Warto zastanowić się nad skorzystaniem z profesjonalnej pomocy, gdyż sprzedaż może okazać się dla nas w ten sposób o wiele bardziej opłacalna i przede wszystkim bezpieczna, unikniemy w ten sposób kłopotliwych sytuacji i zaoszczędzimy na czasie.