Jak powrót do pracy wpłynie na wysokość zasiłku Universal Credit?

Powrót do pracy odbije się na wysokości zasiłku Universal Credit

Fot. Getty

Od czasu wprowadzenia lockdownu, 23 marca, tysiące rodzin złożyło wniosek o zasiłek Universal Credit. Jak jednak wysokość wypłacanego zasiłku zmieni się w przypadku gospodarstw domowych, w których przynajmniej jedna osoba wróci do pracy?

Od dziś rząd UK zapowiedział poluzowanie restrykcji związanych z lockdownem, a Boris Johnson polecił powrócić do pracy wszystkim tym mieszkańcom UK, którzy nie mogą wykonywać swojej pracy zdalnie (oczywiście przy założeniu, że pracodawca zapewni im bezpieczne warunki pracy, w tym zachowanie bezpiecznego, 2-metrowego dystansu od innych pracowników oraz wszelkie środki dezynfekujące). W pierwszej kolejności do pracy mają powrócić m.in. pracownicy sektora produkcji żywności, innego typu produkcji, budowlanego, logistyki, dystrybucji i badań naukowych.

Nie przegap: Musisz wrócić do pracy, a nie masz z kim zostawić dzieci? Zobacz, na co pozwala ci prawo w UK

Powrót sporej części mieszkańców UK do pracy będzie też oznaczał zmiany w wypłatach zasiłków Universal Credit. Przypomnijmy, że tylko wo ciągu 1,5 miesiąca – od 16 marca do 28 kwietnia, wniosek o zasiłek powszechny złożyło 1,8 mln ludzi. Niektórzy zrobili to z uwagi na całkowitą utratę dochodów na skutek zwolnienia, a inni z uwagi na potrzebę wyrównania straty części dochodów na skutek obcięcia pensji lub znalezienia się na przymusowym urlopie furlough.

Jak zmniejszy się wysokość zasiłku Universal Credit?

Po powrocie do pracy wysokość zasiłku Universal Credit w przypadku większości wnioskodawców znacząco się zmniejszy. Ogólnie przyjęta reguła mówi, że za każdy 1 zarobiony funt zasiłek zmniejsza się o 63p. Niektóre osoby są jednak uprawnione do otrzymania tzw. work allowance – dodatku, który nie wpływa na redukcję wypłaty zasiłku UC.

Work allowance przysługuje rodzicowi dziecka (lub jego prawnemu opiekunowi), osobom niepełnosprawnym lub osobom cierpiącym na schorzenie, które wpływa na ich zdolność do pracy. Jeśli osoba wnioskująca o zasiłek UC otrzymuje jednocześnie pomoc w pokryciu kosztów mieszkania (housing costs), to work allowance wynosi £292 (to oznacza, że dopiero po osiągnięciu tej kwoty za każdy zarobiony £1 zasiłek UC zmniejszany jest o 63p). W przypadku niekorzystania z pomocy w regulowaniu kosztów mieszkania work allowane wynosi £512.