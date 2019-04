Jak ocenić, czy jajko jest jeszcze świeże? Kierujecie się tylko "datą ważności"? Brytyjczycy marnują aż 720 mln jaj rocznie, bo źle oceniają ich zdatność

Fot: Facebook, flickr.com

Obecnie Brytyjczycy wyrzucają rocznie średnio 720 miliony jajek, jak podaje "The Guardian". Jest to trzykrotnie więcej niż w 2008 roku. Naukowcy twierdzą, że często jajka są bezpieczne do spożycia jeszcze długo po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Sprzedaż jaj w Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku wyniosła 7,2 mld, czyli o 4 proc. więcej niż w 2017 roku - jak wynika z najnowszych danych British Egg Industry Council. Rosnąca sprzedaż jaj tłumaczona jest coraz większą popularnością diet wegetariańskich i podobnych.

Badania opublikowane w tym roku przez Too Good To Go, organizację zajmującą się problemami marnowania żywności, ujawniły, że w brytyjskich gospodarstwach domowych w 2018 roku wyrzucono do śmieci 720 mln jaj, podczas gdy w roku 2008 liczba ta wyniosła 241 mln.

Badania pokazały również, że 29 proc. Brytyjczyków wyrzuca jajka wyłącznie dlatego, że przekroczyły datę najlepszej przydatności do spożycia, sugerowaną na opakowaniach. Jednak, jak zaznaczają naukowcy, pomimo upływu podanej na opakowaniu daty, jaja są często nadal dobre i można je bezpiecznie spożywać jeszcze długo po upływie terminu podanego na opakowaniu.

"The Guardian" podaje, że daty ważności podawane na opakowaniach jaj są bezpośrednio związane z regulacjami obowiązującymi w UE. Prawodawstwo unijne ustanowiło, że maksymalny okres przydatności jaj do spożycia wynosi 28 dni od złożenia jaj. Dlatego producenci jaj w UE są zobowiązani do podania na opakowaniu takiej, a nie innej daty ważności.

Istnieją jednak domowe sposoby, które pozwalają ocenić, czy jajko nadaje się jeszcze do jedzenia, a nawet wydłużyć datę ważności jajka. Badania przeprowadzone przez Wrap wykazały, że 20 proc. Brytyjczyków nie zdaje sobie sprawy z tego, że jajka można zamrażać. Ponadto, badanie Too Good To Go wykazało, że zaledwie 23 proc. Brytyjczyków zna tzw. test wody, który pokazuje, czy jaja są jeszcze wystarczająco świeże.

Jeśli jaja włożone do miski z zimną wodą, nie opadają na dno, ale unoszą się na powierzchni, oznacza to, że nie nadają się już do spożycia. Dzieje się tak dlatego, że wraz z wiekiem jajka powiększa się w jego wnętrzu worek powietrzny, powodując unoszenie się starszych jajek na powierzchni wody.

- "Jeśli wyrzucałeś jajka do kosza na podstawie dat na opakowaniu, prawdopodobnie marnowałeś doskonale dobre jedzenie" - powiedział Jamie Crummie, współzałożyciel Too Good To Go. - "Odpady żywnościowe to ogromny problem - jedna trzecia całej żywności produkowanej na świecie jest marnowana. Małe zmiany wprowadzane przez każdego z nas mogą mieć duże znaczenie".