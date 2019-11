Mówić jak rodowity londyńczyk, czyli czym jest brytyjski dialekt cockney? [wideo]

Chcecie mówić jak prawdziwi mieszkańcy Londynu? Sprawdźcie ten znakomity filmik, w którym nauczyciel języka angielskiego wyjaśni zawiłości autentycznej miejskiej gwary używanej w brytyjskiej stolicy.

Cockney narodził się, jako dialekt mieszkańców Londynu wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ze wschodniego Londynu. Wkrótce jednak stał się bardzo powszechny w całym Londynie i dziś uchodzi za nieoficjalny język stolicy UK.

Czym cockney różni się do "czystego" angielskiego? Przede wszystkim zawiera wiele terminów slangowych, nieznanych literackiej angielszczyźnie. Są to często zapożyczenia z języków obcych, np. cushty ("dobrze") z romskiego kuštipen, lub kosher ("uzasadniony") z hebrajskiego kašer ("odpowiedni", por. koszerność). W gramatyce cockney odbiega od języka literackiego w niewielkim stopniu. Jego użytkownicy zastępują zaimek "my" ("mój") przez "me" ("mnie"), a w negacji czasowników używają partykuły "ain`t" - to chyba najbardziej charakterystyczne i powszechne modyfikacje.

Sprawa się znacznie komplikuje przy wymowie, gdzie różnice są już bardziej znaczące. W cockney`u omija sie głoski h (np. "alf" zamiast "half"), mówi się "singin" zamiast "singing", zachodzi zjawisko glotalizacji, czyli bezgłośnej wymowy głoski "t", zwłaszcza między samogłoskami...

To tylko kilka modyfikacji, ale nie ma co teoretyzować. Zobaczcie, czy raczej usłyszcie, jak cockney brzmi w praktyce:

Warto również zaznaczyć, że w skład cockney`a wchodzi również Cockney Rhyming Slang (CRS). Pochodzenie Cockney Rhyming Slangu nie jest dokładnie wyjaśnione i istnieje kilka hipotez o pochodzeniu tego slangu. Według niektórych miał on powstać za kratkami, aby więźniowie mogli się swobodnie porozumiewać bez wiedzy pracowników więziennych. Inna historia mówi o sprzedawcach posługujących się tym slangiem na rynku po to, aby klienci nie wiedzieli, o czym mówią sprzedawcy. Jeszcze inna wersja zakłada, że Rhyming Slang powstał po to, aby policjanci nie rozumieli, o czym mieszkańcy miasta mówią między sobą. Inna teoria głosi, ze powstał on... dla zabawy słowami i rymami.

W CRS (w tł. dosł. rymujący się slang) zasadą jest znalezienie rymu (słowa, zwrotu lub frazy) do wyrazu, którego ma być użyty w zdaniu i zamienienie go na to rymujące się słowo. Słowo, które zamierza się powiedzieć, nie ma żadnego związku ze słowem zamienionym