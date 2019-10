Jak mężczyźni skutecznie radzą sobie z łysieniem? Zobacz efekty [wideo]

Coraz więcej mężczyzn mających problemy z łysieniem postanawia wziąć sprawy we własne ręce i zadbać o swój wygląd w sposób nieinwazyjny i bez ryzykownych zabiegów, z którymi związane są efekty uobczne. O nieszkodliwej i efektownej mikropigmentacji skóry głowy postanowiliśmy porozmawiać ze specjalistą w tej dziedzinie Marcinem Dobiaszem.

Polish Express: Polacy znajdują się w pierwszej dziesiątce najbardziej łysiejących narodów. Wielu z nich martwi się utratą włosów i ciężko znosi łysienie, które poważnie narusza ich pewność siebie. W jaki sposób mogą poradzić sobie z tym problemem? Część z nich szuka pomocy właśnie u was. Dlaczego?



Marcin Dobiasz: Z racji swojej prostoty i bezpieczeństwa mikropigmentacja skóry głowy cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie jako najlepsza alternatywa do walki z łysieniem (głównie u mężczyzn). Dzięki niej możesz pozbyć się łysiny raz na zawsze i odmłodnieć wizualnie nawet o 10 lat.





Na czym dokładnie polega mikropigmentacja skóry głowy?



W wyniku zabiegu pod skórą zostają punktowo umieszczone maleńkie, naturalne pigmenty, wyglądające jak mieszki włosowe. Mikropigmentacja polega na pokryciu skóry głowy tysiącami maleńkich punktów, które do złudzenia przypominają naturalne cebulki. Punkty te – imitujące krótko ścięte włosy – tworzone są z kilku odcieni naturalnego pigmentu, który umieszczany jest w skórze. Zabieg zatem trochę przypomina wykonywanie tatuażu – ale różni się od niego w sposób znaczący.



Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne w związku z takimi zabiegami?



Pigmentacja skóry głowy jest w 100% bezpieczna, ponieważ stosujemy tylko naturalne pigmenty i sprawdzone techniki o najwyższym światowym standardzie.

W jaki sposób udaje się uniknąć różnicy między faktycznym zarostem a pigmentem?



Jedynym wymogiem jest golenie głowy na conajmniej 0,5 mm co drugi lub trzeci dzień.

Ogolony „do zera” włos przypomina maleńki punkt i nie wyróżnia się swoją trójwymiarowością.







Co mówią zazwyczaj Wasi klienci po takich zabiegach?



Nasi Klienci po wykonaniu zabiegu często nie są w stanie rozpoznać, gdzie kończy się, a gdzie zaczyna ich naturalne owłosienie. I to są chyba najlepsze słowa rekomendacji. Można przyjrzeć się samemu zabiegowi oraz jego rezultatom na bezpłatnej konsultacji w naszych klinikach w Londynie i Manchesterze. Specjaliści mikropigmentacji mają na swoich głowach wykonany zabieg, tak wiec można przyjść i dokładnie przyjrzeć się jego rezultatom. Specjaliści odpowiedzą także na wszelkie pytania również w języku polskim.









Dlaczego mikropigmentacja jest lepszą alternatywą np. dla przeszczepu włosów?



Ponieważ metoda ta jest nieinwazyjna. Nie pozostawia żadnych blizn, nie wymaga ponownych zabiegów zagęszczania. Nie wymaga od pacjenta zażywania leków hormonalnych po zabiegu w celu gwarancji rezultatów, które niestety często wywołują efekty uboczne.

Co 3-5 lat rekomendujemy poprawki z racji możliwie większego ubytku włosów albo lekkiego blaknięcia pigmentu. Jest to kwota z rzędu 10-20% ceny podstawowej. Zabieg poprawkowy trwa od 2-3 godzin i efekt starcza na kolejne 3-5 lat.

W przypadku przeszczepów włosów cena ponownego zabiegu wymaga pełnej inwestycji finansowej. Przeszczepy włosów są bardzo inwazyjne pod względem zdrowotnym i często nie gwarantują długotrwałych czy zadowalających rezultatów.





Czy mikropigmentacja jest kosztownym zabiegiem?



Ceny zaczynają się od £500 i kończą na £2500 za 3 sesje trwające od 3-5 godzin. Cena obejmuje także roczną gwarancję i bezpłatne poprawki.



Czy zabieg jest bolesny?



W przypadku zabiegu mikropigmentacji skóry głowy pigment umieszczany jest w drugą (a nie w piątą – jak w przypadku tatuażu) warstwę skóry. To sprawia, że efekt zabiegu jest praktycznie bezbolesny.



Pewną niedogodnością związaną z zabiegiem jest to, że przez 4 dni po nim nie można głowy moczyć, intensywnie się pocić (sauna, siłownia, bieganie) i należy unikać dotykania skóry. Wskazane jest także aplikowanie specjalnego kremu dwa razy dziennie, aby przyspieszyć regenerację skóry. Na każdym etapie postępu mikropigmentacji Skalp masz dostęp do ogromnej wiedzy i doświadczeń naszych specjalistów – dzięki czemu zawsze jesteś otoczony najlepszą opieką.

Dane kontaktowe:

skalp.com/

[email protected]