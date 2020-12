Jak legalnie oglądać polskie hity kinowe mieszkając w Wielkiej Brytanii?

Artykuł sponsorowany

W sieci zadebiutowała całkiem nowa platforma sVOD z polskimi filmami - oferta serwisu Kinomaniak.eu adresowana jest do Polaków na emigracji, którzy mogą mieć problemy z dostępem do najlepszych rodzimych produkcji filmowych.

Brakuje ci dobrej, rasowej, polskiej kinematografii? Mieszkasz na Wyspach i masz już dość brytyjskiej telewizji, tutejszych seriali i filmów? Tęsknisz za rodzimymi produkcjami, z niepodrabialnym polskim klimatem? A może po prostu masz ochotę wyłożyć się wieczorem na kanapie z popkornem w ręku i obejrzeć kawał dobrego kina? Jeśli tak, to mamy coś specjalnie dla Ciebie!

Kinomaniak.eu to nowa platforma sVOD dedykowana specjalnie dla Polaków przebywających na emigracji!

Nowa platforma sVOD z polskimi filmami Kinomaniak.eu to innowacyjne rozwiązanie na rynku wirtualnego kina dla przedstawicieli Polonii rozsianej po całym świecie. Platforma zapewnia stały dostęp do polskich filmów oraz seriali na terenie Wielkiej Brytanii bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych. Dostęp do bogatej biblioteki tytułów zapewniony jest poprzez aplikację Android TV oraz przez aplikacje dostępne na urządzenia mobilne oparte na systemach Android oraz IOs. Filmy można więc oglądać na urządzeniach każdego rodzaju - telefonach, tabletach czy laptopach. Wszystkie filmy oferowane przez Kinomaniak.eu pochodzą z całkowicie legalnego źródła. Pełen dostęp biblioteki kinowej kosztuje 3,49 GBP za miesiąc.

Jakie filmy znajdziemy w zasobach Kinomaniak.eu? (NIE)ZNAJOMI (2019) to trzymający w napięciu film w gwiazdorskiej obsadzie o grupce przyjaciół, którzy postanawiają podzielić się swoimi najgłębiej skrywanymi sekretami. ZENEK (2020) jest autobiograficzną opowieści o królu disco-polo, prostego chłopaka z podlaskiej wsi, który spełnił swoje wielkie marzenie. Z kolei PROCEDER (2019) to trzymające w napięciu opowieść w ulicznych klimatach o tragicznej historii rapera Chady. A to rzecz jasna nie wszystkie filmy, które czekają na Was na platformie Kinomaniak.eu

WAŻNE! Filmy z bliblioteki Kinomaniak.eu są dostępne na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz USA

Serwis Kinomaniak jest dostępny pod adresem https://kinomaniak.eu/pl/

Aplikacja na Android - https://cutt.ly/KhK1lBF

Aplikacja Android tv - https://cutt.ly/bhK1EnW

Aplikację na IOs w App Store- https://cutt.ly/KhK0dYy