Jak być polskim człowiekiem sukcesu "na fabryce" zupy w Wielkiej Brytanii - [WIDEO]

Jak osiągnąć sukces w UK? Jak stać się lepszą wersją samego siebie na emigracji? Jak spełniać marzenia i realizować założone wcześniej cele? Oto tematy nie do końca poważnego filmiku Zmywaka.

Tym razem Zmywak, jeden z najpopularniejszych polskich vlogerów działających i nagrywających w UK, wcielił się w postać kołcza Majta. "W tym odcinku oferuję bezpłatne, niezbędne dla Twojego samorozwoju szkolenie z sukcesu. Jestem znanym na facebooku coachem z wieloletnim doświadczeniem w mówieniu przed siebie. Pamiętaj, że stawanie się lepszym człowiekiem, a także praca zdalna przez internet polegająca na polecaniu produktów to przyszłość! Kołcz Majt zbuduje w Tobie wewnętrzną potrzebę sukcesu oraz wyzwoli ukrytą siłę motywacji" - czytamy w opisie najnowszej produkcji Zmywaka.

"... i do końca życia nie pojmę, że istnieje zapotrzebowanie na takie słowa, ogłoszenia i szkolenia..." - podsumowuje polski vloger.

Jak zostać prawdziwym człowiekiem sukcesu w UK?

Ciekawi co tym razem wysmażył Zmywak? Zapraszamy do oglądania:

Zobacz nowy film Zmywaka na YouTube!

No i co sądzicie? Jak się wam podoba? Zgadzacie się czy nie? Śmieszne czy nie bardzo? Dajcie znać co sądzicie o najnowszym nagraniu Zmywaka na naszym profilu na FB. Czekamy na wasze komentarze i opinie!

Po więcej filmików Zmywaka odsyłamy na jego kanał na YouTubie - jeśli Wam się spodobają to możecie "zostawić suba". Zachęcamy do subskrybowania, komentowania i... hejtowania :)

Redakcja zastrzega, iż materiał wideo ma charakter humorystyczny i jest wyrazem osobistych przekonań autora vloga ZMYWAK.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!