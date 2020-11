Jak będzie wyglądało łączenie rodzin po Brexicie? To zależy od stopnia pokrewieństwa

Fot. Getty

Jak będzie wyglądało łączenie rodzin po zakończeniu okresu przejściowego? To zależy od stopnia pokrewieństwa – dla osób pozostających w bezpośrednim związku albo dla osób bezpośrednio spokrewnionych z osobą, która ma prawo mieszkać i pracować w UK po Brexicie, sprawa będzie prosta, natomiast członkowie dalszej rodziny będą musieli w tym względzie wystąpić o specjalne pozwolenie.



Osoby spokrewnione bezpośrednio

Informacje dotyczące łączenia rodzin po Brexicie – zarówno jeśli chodzi o obywateli brytyjskich rezydujących w jednym z państw UE, jak i o obywateli unijnych mieszkających i pracujących w UK, znajdziemy w „ZAWIADOMIENIU KOMISJI - Wytycznych dotyczących Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej”, w części drugiej dotyczącej „Praw obywateli (2020/C 173/01)”. W dokumencie czytamy, że członkowie rodziny „podmiotu prawa” (obywatela UE w UK lub obywatela UK w UE), którzy pozostają w bezpośrednim z nim związku albo którzy są bezpośrednio z nim spokrewnieni (tzn. są objęci „zakresem art. 2 pkt 2 dyrektywy 2004/38/WE jako współmałżonkowie, zarejestrowani partnerzy lub bezpośredni wstępni”) w dniu zakończenia okresu przejściowego, a którzy nie przeprowadzili się do państwa przyjmującego (UK lub jednego z krajów UE) przed zakończeniem okresu przejściowego, mogą do niego dołączyć w państwie przyjmującym w dowolnym momencie po zakończeniu tego okresu.

Dalsi krewni

Jeśli chodzi o dalszych krewnych, to ich prawo do zamieszkania z obywatelem kraju UE w UK lub obywatelem brytyjskim w UE zależeć będzie nie tylko od tego, czy przed zakończeniem okresu przejściowego złożą oni stosowny wniosek, ale też od ustawodawstwa przyjętego w tym zakresie przez każde z państw z osobna. Do grona dalszych krewnych zaliczamy:

członków rodziny (dowolnej narodowości), którzy nie są bezpośrednimi członkami rodziny, ale którzy w kraju, z którego przybyli, są albo osobami pozostającymi na utrzymaniu „podmiotu prawa” (obywatela UE w UK lub obywatela UK w UE), albo członkami jego gospodarstwa domowego (i którzy przy tym mają podstawowe prawo pobytu);

członków rodziny (dowolnej narodowości), których stan zdrowia wymaga bezpośredniej, osobistej opieki nad nimi ze strony „podmiotu prawa” (obywatela UE w UK lub obywatela UK w UE);

partnera stanu wolnego, z którym obywatel UE (w Wielkiej Brytanii) lub obywatel Wielkiej Brytanii (w państwie członkowskim UE) utrzymuje trwały, należycie poświadczony związek.

Sytuacja dalszych krewnych może być różna w zależności od tego, czy dane państwo – UK lub jedno z państw UE – przyjęło już stosowne przepisy ułatwiające łączenie rodzin po Brexicie. Jeśli dane państwo takie przepisy przyjęło, to dalsi krewni, zgodnie z dyrektywą dotyczącą swobody przemieszczania się, zachowają przed zakończeniem okresu przejściowego prawo pobytu w państwie przyjmującym, o ile ich pobyt w nim będzie trwały. Natomiast w razie nieprzyjęcia stosownych przepisów dalsi krewni muszą wystąpić do państwa przyjmującego przed zakończeniem okresu przejściowego o ułatwienie połączenia z rodziną.

