Jak aplikować na studia w Anglii z dodatkowym wsparciem finansowym?

Każdy kto chociaż raz natrafił na reklamę szkoły wyższej zapewne znalazł od razu milion powodów dlaczego nie warto rozpoczynać przygody ze studiami - tym bardziej na wyspach brytyjskich.

Obcy język, nieznajomość realiów studenckich, obawa że jest już na to zbyt późno, brak potrzebnych dokumentów i codzienna rutyna - to trwale potrafi wybić nam z głowy nawet zalążek pomysłu o studiach w UK. Wiele osób nie wie nawet jakie korzyści niesie posiadanie licencjatu nie tylko jeśli decydujemy się na pozostanie w Anglii ale i również po powrocie do Polski. Ten jeden dokument oznakowany srebrną Brytyjską winietką potrafi otworzyć wiele dróg w życiu zawodowym na całym świecie. Wartym zauważenia jest również fakt że brytyjski system edukacyjny cieszy się ogromną popularnością i rocznie obsługuje prawie 500 tysięcy międzynarodowych studentów z krajów azjatyckich i arabskich ale i również ze Stanów Zjednoczonych. Przeciętny student międzynarodowy musi pokryć koszt sięgający ponad 15.000 GBP za jeden rok akademicki.

Dla studentów posiadających Pre/Settled Status rząd brytyjski przyznaje pieniądze na pokrycie czesnego, pomoc w życiu codziennym, wsparcie dla rodziców dzieci i osób niepełnosprawnych. Dlaczego by więc nie skorzystać z udogodnień które niosą za sobą studia?

Studia praca i dzieci? - Czy to nie za dużo?

Naukę na uczelni kojarzymy zazwyczaj z polskich realiów, memów i feedbacków naszych znajomych. Prawda o systemie nauczania tutaj jest kompletnie inna i o wiele bardziej zachęcająca. “Robiąc licencjat na De Montfort University w Leicester przez 3 lata studiów nie napisałam żadnego egzaminu. Wszystkie zaliczenia złożone były w formie praktycznej - projektu i pisemnego raportu. Tak samo praca licencjacka - zajęła około 4 stron w formacie a4 i opisała projekt który przeprowadzałam” - opowiada Karolina Chmara, Managing Director firmy Edu4u. - Dzięki temu że na studiach nie było kolokwium, sesji i męczących egzaminów - miałam wystarczająco czasu aby pracować i pomagać rozwijać firmę Edu4u - która zresztą swoje początki miała w bibliotece Uniwersyteckiej. Krystian Wojtas - CEO firmy wykorzystał w zasadzie cały potencjał jaki szkoła była w stanie mu dać aby studiować, pracować i dodatkowo rozwijać biznes takiego typu. - kontynuuje.

Studia to dobra opcja zarówno dla osób pracujących jak i tych którzy pracę łączą również z prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Obecne czasy i dostępna technologia daje nam wiele możliwości rozwoju. Szkolne ławki już dawno wymieniliśmy na wygodne sofy a zeszyty na tablety i laptopy. Do wyboru mamy różnego rodzaju tryby nauczania. Online - gdzie intuicyjna platforma przeprowadza nas przez cały kurs, pozwala realizować program w swoim tempie, daje dostęp do nauczycieli którzy będą gotowi nam pomóc jeśli tego potrzebujemy, a co najważniejsze daje nam wolność - możemy uczyć się od dowolnych porach dnia, kiedy tylko mamy na to ochotę. W związku z tym możemy śmiało poczekać aż nasze dzieci zasną lub wstać po nocnej zmianie i wtedy przeznaczyć czas na naukę.

Tryb blended - czyli hybrydowy - pozwala nam uczyć się 1 lub 2 dni w tygodniu na kampusie a reszta odbywa się w trybie zdalnym. To doskonały pomysł aby połączyć przyjemne z pożytecznym - spotkać nowych ludzi, nawiązać przyjaźnie, uciec na chwilę z codziennej rutyny. Wiele szkół oferuje również tryb mieszany w godzinach wieczornych - dla każdego coś dobrego. Wyjście na uczelnie może być idealnym momentem aby zostawić dzieci na chwile z partnerem lub dziadkami lub zmienić otoczenie pomiędzy zmianami w pracy.

Ostatnią możliwością jest tryb dzienny obejmujący 3-4 dni w tygodniu. O ile wizja 3 dni na kampusie może delikatnie przerażać tak wiele miejsc na mapie Anglii oferuje bardzo dobre warunki dla nauki. I tak właśnie Uniwersytecki collage DMUIC (przy De Montfort University) w Leicester po debatach w których udział brało Edu4u jako jeden z największych agentów - postanowił od października tego roku wprowadzić flexible timetable i zamknąć cały program w 3 dniach w tygodniu. Również Karolina Chmara dodaje kilka słów i opowiada z własnego doświadczenia - “pamiętam że nauczyciele byli dla mnie wyjątkowo wyrozumiali, rozumieli że jestem zdana na siebie samą, moja mama nie była w stanie utrzymywać mnie jako studentki kiedy sama w Polsce musiała utrzymać mieszkanie i brata. Pamiętam że specjalnie dla mnie, nauczono starszą nauczycielkę korzystania z systemu nagrywania wykładów abym mogła je obejrzeć będąc w pracy. W UK do nauczycieli mówi się na ty, i na każdym kroku ma się poczucie że to są twoi kumple. Nikt nie chce dla ciebie źle i wszyscy tak naprawdę pomogą ci zawsze abyś mógł dokończyć studia” - dodaje.

Co jeśli zgubiłem świadectwa?

Co zrobić jednak kiedy chcielibyśmy rozpocząć studia ale okazuje się że nasze świadectwa zaginęły gdzieś w szufladzie między skarpetkami, zostały nadgryzione zębem czasu a szkołę już dawno zamknięto? Wiadomym jest że im lepsze świadectwo, tym lepszy program i uniwersytet ale nie czarujmy się - wielu z nas nie ma ukończonej matury. W tej sytuacji kolejnym dobrym dokumentem jest świadectwo - ukończenia liceum, technikum a nawet szkoły zawodowej. Na jednym z takich świadectw możemy rozpocząć rok zerowy (foundation year). To podczas tego roku nauczymy się nie tylko podstaw kierunku który nas interesuje, ale również języka angielskiego akademickiego. Na rok zerowy przyjmowane są również osoby które mają przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe - liczba szkół w takim przypadku jest ograniczona aczkolwiek Edu4u posiada szkoły partnerskie w Manchesterze, Birmingham i Londynie które są gotowe przyjąć studentów na takich właśnie warunkach.

Aby dostać się na uniwersytet nie posiadając zdawanego na maturze języka angielskiego, aplikant będzie musiał zdać test językowy. Niektóre szkoły wymagają testu takiego jak Duolingo czy OIETC (łatwiejszy niż IELTS), a inne proponują wewnętrzne egzaminy w postaci 20 minutowej rozmowy z nauczycielem lub pracy pisemnej.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, studia w UK to nie tylko nowoczesne podejście do ucznia, przyjazne progi przyjęcia, ale i szansa. Szansa na prawdziwy rozwój, zdobycie wiedzy, nabranie doświadczenia i przede wszystkim, przekraczanie kolejnych granic.

A co jeśli nie radzę sobie z językiem angielskim?

A co jeśli czujesz, że twój angielski nie jest wystarczająco dobry? W głębi serca marzysz o studiowaniu, ale blokada, że po prostu nie podołasz sprawia, że nawet nie próbujesz. Nie jest odkryciem, że obcokrajowcom ciężko jest przełamać barierę językową. To właśnie ona sprawia, że odkładamy w czasie coś bardzo ważnego. Mamy potrzebne dokumenty, mamy chęci, ale wciąż nie mamy wiary w siebie i w swój angielski.



Mówi się, że do odważnych świat należy… To prawda! Nie bój się powiedzieć, że potrzebujesz kilku lekcji. Z myślą o takich właśnie osobach, którym niewiele brakuje by spełnić marzenie, Edu4u rozpoczęło współpracę z Polską szkołą językową Chatroom która zajęcia poprowadzi fizycznie w Leicester lub w trybie online. Dostępnych kursów jest wiele, a udział w zajęciach możliwy jest indywidualnie i w grupach. Ceny zaczynają się od £8 za godzinę lekcyjną - tak aby każdy uczeń był w stanie podołać finansowo. Wiemy doskonale czego najbardziej boją się aplikanci- egzaminów wstępnych. Taki kurs oczywiście jest na liście, by każdy aplikant mógł zdać egzamin i w pełni zacząć swój rozwój. Tylko kilka lekcji dzieli Cię od rozpoczęcia nauki na świetnych uniwersytetach dających ogrom możliwości i tak zwany “papierek”, który wzbogacając twoje CV, wzbogaci również twoje konto bankowe. Czy warto? Liczba argumentów “za” mówi sama za siebie.

Korzyści finansowe

A co jeśli na naszej drodze stoi nadal jakieś “ale” lub istnieje obawa że finansowo nie zdołamy sobie poradzić? Jak już wspominaliśmy wcześniej wiele osób potrafi okrążyć drogą powietrzną kule ziemską i zapłacić krocie by dostać się na studia w UK. Dla Polaków ze statusem osiedleńca na studiach w Wielkiej Brytanii czeka wsparcie finansowe pod nazwą “pożyczka na czesne” choć szczerze mówiąc - trudno to nazwać pożyczką. Każdy z nas (studentów) wziął na swoje barki to brzemię i szczerze powiedziawszy mało kto tak naprawdę marudzi. Oprócz finansowanego przez rząd czesnego, studiując dziennie lub w trybie blended można zgłosić się po maintenance loan - czyli do 13 000 GBP na każdy rok akademicki aby wesprzeć siebie i swoje potrzeby finansowe podczas studiowania. Otrzymane pieniądze nie mają żadnego wpływu na nasz credit score, bank nie jest w stanie powiedzieć skąd takowe pochodzą na naszym koncie - w związku z czym wiele osób wykorzystuje te zasoby do reinwestycji lub np. Opłacenia home deposit. Warunkiem otrzymania maintenance loan jest praca podczas roku szkolnego, akceptowane są kontrakty “zero godzin”, bycie self employed czy praca przez agencje.

Dodatkowo możemy starać się o Childcare Grant - wsparcie dla rodziców którzy podczas studiów wychowują dzieci. A jeśli podczas studiów w domu czeka na nas dorosły który również znajduje się pod naszą opieką - możemy starać się o Adult Dependant Grant. Kolejnym wsparciem na które możemy liczyć jest Disabled Student Allowance dla studentów z niepełnosprawnościami. Więcej o dostępnym wsparciu dowiesz się u naszych konsultantów.

Podusmowanie

Studia w Anglii niosą ze sobą niewątpliwie wiele korzyści, ale i też wiele obaw. Milion powodów kreujących się w głowie odwleka nas od pomysłu dalszego kształcenia. Kilka, z pewnością głównych powodów zostało wymienionych w tym artykule. Na szczęście wraz z ich wypisaniem, przedstawiamy również ich rozwiązanie. Pokazujemy, że takie problemy to tylko niewielka przeszkoda! Współpracując z wieloma uniwersytetami zlokalizowanymi w całym UK mamy dostęp do wielu świetnych uczelni i kursów, które się na niej znajdują. Nieustannie rozwijamy się dla Was powiększając Naszą ofertę o kolejne nowe uczelnie, tak aby każda osoba gotowa na podjęcie studiów miała możliwość wyboru kierunku swojej dalszej ścieżki. Wybij się z rutyny i zdecyduj na odważny ruch, wkrótce przekonasz się że warto.

Napisała: Kinga Bachorczyk, Karolina Chmara. Grafika: Edu4u

