Izba Gmin zagłosowała przeciw cięciu zasiłku Universal Credit i Working Tax Credit. Czy premier posłucha posłów?

Fot. Getty

W poniedziałek popołudniu Izba Gmin zagłosowała przeciw cięciu zasiłku Universal Credit i Working Tax Credit. Jak wynik głosowania wpłynie na decyzję rządu?

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Izby Gmin brytyjskiego parlamentu, większość posłów opowiedziała się przeciwko planom rządu, dotyczącym obcięcia zasiłku Universal Credit. Za pozostawieniem pomocy socjalnej na obecnym poziomie zagłosowało 278 posłów. Przegłosowany wniosek nie jest jednak wiążący, co oznacza, że ostateczna decyzja należy do gabinetu premiera UK.

>> WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UNIVERSAL CREDIT. POBIERZ!<<

Universal Credit i Working Tax Credit. Czy będą cięcia zasiłków w UK?

Rządowe plany obcięcia zasiłku Universal Credit mają na celu powrót do stawki zasiłku sprzed pandemii. Przypomnijmy, że w marcu, po wybuchu pandemii, Kanclerz Skarbu podniósł Universal Credit oraz Working Tax Credit, co pozwoliło podnieść świadczenia socjalne dla milionów mieszkańców UK w ciężkim okresie kryzysu związanego z lockdownami. Według pierwotnych ustaleń podwyżka miała zostać automatycznie cofnięta po 12 miesiącach, co przypada na koniec marca 2021.

Opozycja i organizacje walczące z ubóstwem apelują jednak do rządu, by nie cofał podwyżki, która łącznie przynosi milionom rodzin w UK dodatkowe 1000 funtów rocznie (20 funtów tygodniowo). Jak argumentuje lider Partii Pracy, jest to kwota obiektywnie niewielka, a jednak chroni rzeszę dzieci i dorosłych w UK przed życiem na granicy ubóstwa. Z kolei Boris Johnson podkreślił, że na pomoc w czasie pandemii rząd wydał już 280 miliardów funtów i musi stale monitorować zasadność wszystkich swoich wydatków.

Oprócz opozycji, za pozostawieniem zasiłków na obecnym poziomie zagłosowało sześciu posłów Partii Konserwatywnej, którzy tym samym złamali partyjne ustalenie o wstrzymaniu się od głosu. Ostateczna decyzja w sprawie cięcia zasiłku Universal Credit i Working Tax Credit zapadnie prawdopodobnie z początkiem marca, gdy Kanclerz Skarbu Rishi Sunak ogłosi nowy budżet.