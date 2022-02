Inflacja w Wielkiej Brytanii wyniosła w styczniu 5,5 proc.! To najwyższy poziom od 30 lat

Fot. Getty

Inflacja w Wielkiej Brytanii nie przestaje rosnąć. Znacznie wyższe rachunki za energię, a także wyższe ceny odzieży i używanych samochodów spowodowały, że inflacja w styczniu wyniosła 5,5 proc.

Tak wysokiej inflacji mieszkańcy Wysp nie widzieli od 30 lat. The Office for National Statistics (ONS) właśnie podał, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. Consumer price index), wyniósł w styczniu 5,5 proc. To 13. z rzędu wzrost inflacji, na który w ostatnim czasie znacząco wpłynęły przede wszystkim szybujące ceny energii, a także rosnące koszty odzieży, obuwia, mebli i używanych samochodów. Ekonomiści City przewidywali, że inflacja w styczniu osiągnie ten sam poziom, co w grudniu, tzn. że zatrzyma się na poziomie 5,4 proc. Jednak nieco się pomylili, a najnowszy wzrost towarów i usług konsumpcyjnych jest najwyższy od marca 1992 r., gdy wskaźnik inflacji wyniósł 7,1 proc. Niestety to raczej nie koniec wzrostów, a analitycy spodziewają się, że bariera 7 proc. zostanie osiągnięta w kwietniu.

Inflacja pogorszy standard życia w UK

Grupy konsumenckie na Wyspach alarmują, że tak wysoka inflacja może znacząco pogorszyć standard życia mieszkańców UK. Niestety, gwałtowny wzrost CPI może także spowodować niewypłacalność wielu firm. Grupa lobbystów z ramienia CBI apeluje do rządu o pilną reakcję, w tym m.in. o obniżenie podatków od inwestycji, w celu zwiększenia produktywności. Frances O’Grady, sekretarz generalna TUC zaznacza, że dodatkowe koszty energii i podwyżki podatków w kwietniu zmuszą rodziny do oszczędzania w inny sposób, co oznacza, że „przychody przedsiębiorstw spadną, a ożywienie [gospodarcze] zostanie zahamowane”.

Inflacja pożera wszystkie podwyżki

Niestety dane pokazują, że dynamika płac nie nadąża za inflacją. A ponieważ inflacja nadal będzie w najbliższym czasie rosła, to think tank the Resolution Foundation już teraz ostrzega, że Wielka Brytania jest na dobrej drodze do najdalej posuniętego ograniczenia poziomu życia od końca lat 40. XX wieku.

Ekonomiści nie mają wątpliwości, że dalszy wzrost inflacji popchnie Bank Anglii do kolejnego podniesienia stóp procentowych. Stopa bazowa prawdopodobnie wzrośnie z 0,5 proc. do 0,75 proc. i jeśli tak się stanie, to będzie to trzecia podwyżka stóp od grudnia.