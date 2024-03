Kryzys w UK Imigranci boją się zgłaszać, że padli ofiarą przestępstwa. Dlaczego?

Śledztwo przeprowadzone przez the Bureau of Investigative Journalism i Citizens Advice pokazuje, że wiele imigrantek, które padają ofiarami przestępstw seksualnych na Wyspach, nie zgłasza się na policję. Boją się stracić pracę, a wskutek tego także wizę uprawniającą je do pobytu w UK.

Imigranci w UK padają ofiarami przestępstw. Ale często boją się je zgłaszać

Śledztwo przeprowadzone przez the Bureau of Investigative Journalism i Citizens Advice pokazuje, jakie zagrożenia czyhają na imigrantów w związku z nowym systemem wiz dla pracowników służby zdrowia i opieki. Wiza Health and Care Worker przyznawana jest bowiem wyłącznie wówczas, gdy osoba o nią wnioskująca otrzyma ofertę pracy od zatwierdzonego w UK pracodawcy. I ten dokładnie mówiąc sponsor już na miejscu staje się dla pracownika- imigranta prawdziwym „panem”. Dlaczego? Dlatego, że pracownik pozostaje z nim związany przez cały okres ważności wizy. A to otwiera pole do ogromnych nadużyć.

Eksperci TBIJ i Citizens Advice dotarli do aż 170 osób, głównie kobiet, które stały się właśnie takimi zakładnikami swoich pracodawców. Jedna z imigrantek opowiedziała anonimowo w mediach, że została wielokrotnie zgwałcona przez swojego przełożonego, ale nie zdecydowała się zgłosić tego na policję z obawy przed utratą prawa do pracy w UK. Inna z kolei kobieta przyznała, że była molestowana seksualnie przez swojego landlorda, u którego zakwaterowanie załatwił jej właśnie pracodawca-sponsor. Jeszcze jedna wreszcie kobieta opowiedziała, że otrzymała pracę w UK jako opiekunka do osoby niezdolnej do samodzielnego wykonywania codziennych czynności. Jednak gdy poskarżyła się na pracę w wymiarze nawet 20 godzin dziennie, to jej sponsor zagroził jej zwolnieniem i cofnięciem wizy.

System zdrowia i opieki w UK coraz bardziej polega na pracownikach z zagranicy

Brak rąk do pracy powoduje, że służba zdrowia i system opieki w Wielkiej Brytanii coraz bardziej polega na pracy imigrantów. Z danych rządowych wynika, że w 2023 r. wydanych zostało aż 106 000 wiz dla pracowników opieki z zagranicy. To blisko dwukrotnie więcej niż w 2022 r. Wśród osób, którym przyznano wizę, najwięcej pochodziło z Indii, Nigerii, Zimbabwe, Ghany, Bangladeszu i Pakistanu.

Niestety nadużycia w przypadku imigrantów przyjeżdżających do UK na podstawie programu wizowego Health and Care Worker są na porządku dziennym. Niektórzy imigranci zgłaszają, że w celu przyjazdu na Wyspy musieli zapłacić łapówkę w wysokości nawet 30 000 funtów. Inni z kolei skarżą się, że wykonują nieodpłatne nadliczbowe godziny. Albo wręcz przeciwnie – że nie pracują tyle, na ile się z nimi umówiono. Czasami zdarza się, że imigranci dysponujący wizą do pracy w służbie zdrowia czy sektorze opieki zarabiają tak mało, że nie są się w stanie na Wyspach utrzymać.

Oburzenia najnowszymi rewelacjami dotyczącymi wadliwego systemu wizowego Health and Care Worker Visa i pojawiającymi się nadużyciami nie kryje Andrew Gwynne, minister ds. opieki społecznej w gabinecie cieni. – Ważne jest, abyśmy zapewnili system, w którym wyzysk pracowników zagranicznych nie będzie tolerowany. Należy podjąć kroki, aby powstrzymać tych, którzy dopuszczają się nadużyć – zaznaczył polityk.

Program Health and Care Worker visa – jak działa?

Wiza Health and Care Worker pozwala odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom zagranicznym na pracę w NHS, u podmiotu współpracującego z NHS lub w sektorze opieki dla osób dorosłych. Osoby wnioskujące o wizę muszą spełnić kilka kryteriów, a mianowicie muszą być:

wykwalifikowanym lekarzem, pielęgniarką, pracownikiem służby zdrowia lub pracownikiem opieki społecznej dla dorosłych;

pracować na odpowiednim stanowisku w służbie zdrowia lub opiece społecznej;

otrzymać ofertę pracy od pracodawcy w Wielkiej Brytanii, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

otrzymać „zaświadczenie o sponsoringu” (ang. „certificate of sponsorship’) od pracodawcy, zawierające informację o zaoferowanym stanowisku pracy;

otrzymywać przynajmniej pensję minimalną.

Osoby starające się o pracę na podstawie Health and Care Worker visa muszą także w odpowiednim stopniu władać językiem angielskim. Poziom języka w mowie i piśmie jest zazwyczaj sprawdzany podczas składania wniosku o przyznanie wizy.